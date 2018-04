Kostendeckungsgrad nun bei 80 Prozent

Anzeige

Die Bestattungsgebühren standen im Gemeinderat Werbach im Fokus. Mittelpunkt. Nach intensiver Debatte wurde zum 1. Juni der angestrebte Kostendeckungsgrad von 55,5 auf 80 Prozent angehoben.

Werbach. Bürgermeister Ottmar Dürr informierte am Dienstagabend im Rathaus über eine Mittelung des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart zum 2016 erreichten Kostendeckungsgrad bei den Bestattungsgebühren von 55,5 Prozent. Nach Meinung des RP sei ein Wert von unter 80 Prozent eher förderungsschädlich. Die Verwaltung sehe es als unumgänglich an, hier an der Gebührenschraube zu drehen.

Im Werbacher Gemeinderat notiert Bürgermeister Ottmar Dürr informierte in der Sitzung des Werbacher Gemeinderats über die bei der Hauptversammlung erfolgte Wahl von Tino Holzhauer zum Abteilungskommandanten und von Thomas Kritzler zum stellvertretenden Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Werbach, Abteilung Niklashausen. Der Gemeinderat bestätigte das Votum einstimmig. Tobias Schwarzbach vom Hauptamt erläuterte die Regularien zur Beschlussfassung über die Einsetzung von drei Bewerbern auf die Vorschlagsliste zur Schöffenwahl für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023. Die drei Kandidaten erfüllen demnach alle rechtlichen Voraussetzungen. Das Gremium wählte wie vorgeschlagen Rainer Heß, Sonja Spengler und Martina Heine einhellig. Albrecht Rudolf machte darauf aufmerksam, dass zum wiederholten Male eine Hecke total entfernt worden sei. Dabei handele es sich um Sachbeschädigung. Mindeststandards müssten eingehalten werden. Eine Anzeige werde folgen, „dann wird Tacheles geredet“. Der Bürgermeister verurteilte die Entfernung der Hecke „auf das Schärfste“. Er sei mit Werbachs Ortsvorsteherin Birgit Hörner und einem Vertreter des Umweltschutzamts vor Ort gewesen. Das Landratsamt werde darüber entscheiden, ob es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Wie Hörner meinte, sei hier nicht mehr mit „gut reden“ anzukommen, nur die Sprache „das kostet“ werde funktionieren. Dürr lud im Rahmen „150 Jahre Tauberbahn“ am Sonntag, 6. Mai, in den ehemaligen Wartesaal im ehemaligen Bahnhof in Gamburg es. Von 13 Uhr bis 18 Uhr gibt es dort eine Ausstellung und eine Diashow „Rund um die Bahn“ sowie Bewirtung. hpw

Michael Ank von der Kämmerei ergänzte, „wir wollen Zuschüsse vom Land“. In die entsprechende Kalkulation habe man viele variable Kosten einrechnen müssen. Albrecht Rudolf unterstrich, man wisse seit Jahren, dass die Bestattungsgebühren nicht kostendeckend sei. Er bezeichnete die Bestattungsgebühr als nicht förderungswürdig, verwies auf den großen Zuschuss, den die Gemeinde hier leiste, und sprach sich gegen Subvention bei Beerdigungen aus.