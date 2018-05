Kreativkurs „Schrift-Bilder“

Anzeige

Gamburg/Bronnbach.Interessierte können am 2. und 3. Juni unter dem Motto „Schrift-Bilder“ ein kreatives Wochenende auf der Gamburg und im Kloster Bronnbach genießen. Damit setzt die „Kunstschule Gamburg“ ihre Zusammenarbeit mit der „Bronnbacher Akademie“ für Kunstkurse in zwei der schönsten Sehenswürdigkeiten Tauberfrankens fort. Thema des für Anfänger wie Fortgeschrittene geeigneten Kombikurses ist die Verbindung zwischen Schrift und Bild. Die Teilnehmer können sich auch in der Illustration ihrer Lieblingstexte versuchen. Inspiriert werden sie von den malerischen Motiven des mediterran anmutenden Burghofs, des barocken Burgparks, des Klostergeländes und des beschaulichen Kreuzgangs. Es wird solides künstlerisches Handwerk vermittelt. Dazu werden Erklärungen zu Schriftarten, Farben- oder Formenlehre, Tonalität, Komposition, Perspektive, Ästhetik und weiteren Teilen der Kunsttheorie sowie zur Kunstgeschichte gegeben. Kursleiter und Illustrator Goswin von Mallinckrodt studierte Malerei und Kunstgeschichte Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Anmeldung unter Telefon 0 93 48/605, mail@burg-gamburg.de oder unter www.burg-gamburg.de.