„Leader“-Beratung

Anzeige

Odenwald-Tauber.Im laufenden Jahr bietet die Regionalentwicklung Badisch-Franken Vor-Ort-Beratungen in Gemeinden und Städten der „Leader“-Region Badisch-Franken an. Der nächste Termin findet am 26. April im Rathaus Werbach (Hauptstraße 59) von 14 bis 17 Uhr statt. Die Gemeinde befindet sich mit den fünf Ortsteilen im Aktionsgebiet der „Leader“-Aktionsgruppe, das sich insgesamt über elf Gemeinden des Neckar-Odenwald- und elf Gemeinden des Main-Tauber-Kreises erstreckt. Bürger sind willkommen, die Bürgerzeit zu nutzen und Fragen rund um das EU-Förderprogramm „Leader“ zu stellen. Neue Projektideen können ebenfalls in diesem Rahmen besprochen werden. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Eine weitere Möglichkeit sich über „Leader“ zu informieren, besteht am 10. Mai beim „Tag der offenen Tür“ der Regionalentwicklung Badisch-Franken, der von 11 bis 18 Uhr in der Oberen Vorstadtstraße, Walldürn stattfinden wird.

Detaillierte Informationen erteilt die „Leader“-Geschäftsstelle, Obere Vorstadtstraße 19, 74731 Walldürn, Telefon 0 62 81 / 52 12 13 97 und -13 98. Wichtige Hinweise hierzu sind auch auf der Homepage unter www.leader-badisch-franken.de einsehbar.