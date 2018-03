Leckerbissen mit Texten von Jehuda Amichai

Anzeige

Wenkheim.In der ehemaligen Synagoge neigt sich die Winterpause ihrem Ende zu. Bereits in wenigen Wochen startet das Veranstaltungsprogramm des Vereins „die schul.“ mit einem besonderen Leckerbissen, einer musikalischen Lesung im Rahmen der Veranstaltungsreihen zu „Würzburg liest ein Buch“. Der 1924 in Würzburg geborene und 2000 in Jerusalem gestorbene Autor Jehuda Amichai war mehrfach für den Literatur-Nobelpreis vorgeschlagen und schrieb das genannte „eine Buch“, das in Würzburg und Umgebung in diesem Jahr intensiv gelesen, studiert und erlebbar gemacht wird: „Nicht von jetzt, nicht von hier“.

Die Wenkheimer Veranstaltung „Nicht von jetzt, doch von hier“ stellt innerhalb des Veranstaltungsmarathons eine Besonderheit dar: Die Textpassagen aus Amichais Feder werden vom in Würzburg und international langjährig erfolgreichen Schauspieler, Sprecher, Regisseur und Kulturmanager Rainer Appel rezitiert. Vorbereitet, umrahmt, musikalisch aufgenommen und weiterverarbeitet werden sie von zwei kongenialen Musikern der Region: Heinrich Filsner an der Tuba, ein musikalisches „Urviech“, das seine Weidegründe irgendwo zwischen Fränkischer Straßenmusik, schwedischer Volksmusik, Vivaldis Vier-Jahreszeiten und Opas Jazz verortet, und Rainer Schwander am Saxofon, der vielen Synagogen-Besuchern durch Auftritte mit Hot&Cool oder im Duo mit Bernhard von der Goltz her bekannt ist. Der Abend beginnt am Freitag, 13. April, um 20 Uhr.

Jehuda Amichais Roman erzählt, einen Sommer lang, die Geschichte des jungen Jerusalemer Archäologen Joel. In einem Traum begegnet Joel seiner Jugendfreundin Ruth, die im KZ ermordet worden war, ihm wird klar, dass der Zeitpunkt gekommen ist, seine Vergangenheit zu ergründen. Spannungsreich alternierend zwischen Schauplätzen und Erzählperspektiven, zwischen bestechend klarer, anschaulicher und suggestiv-bildreicher Sprache, zwischen der kargen, sonnenverbrannten israelischen Wüstenlandschaft und der lieblich-grünen, vom Sommerregen verwaschenen deutschen Stadt Weinburg und ihrer Umgebung wird eines klar: Die Vergangenheit lässt sich nur bewältigen, indem man sie in die Gegenwart integriert.