„Leckerste Teller“ von der Tauber

Gamburg.Die Kölner Fernsehproduktion „Good Times“ drehte im Sommer im Auftrag des SWR die zehnte Folge der neuen Sendung „Der leckerste Teller“ auf der Gamburg ob der Tauber. Darin treten drei Paare aus dem Südwesten zu einem kulinarischen Wettstreit an. Drei Mal treffen sie sich und bekochen sich gegenseitig. Die Grundlage ist ein vorgegebenes Motto und je eine Kochbox mit drei gleichen Hauptzutaten. Ausgesucht und zusammengestellt werden diese von TV-Spitzenkoch Simon Tress, Deutschlands bekanntestem Bio-Koch und offizieller Genussbotschafter des Landes Baden-Württemberg. Alle drei Paare erhalten das Koch-Motto als Videobotschaft gemeinsam am Vorabend, lernen sich kennen und öffnen gemeinsam die Kochbox. Ab dem nächsten Tag bleibt es spannend: Wer macht den leckersten Teller?

In der Folge „Ente gut, alles gut“ treffen sich die Paare im Burghof und in den historischen Innenräumen der Gamburg, die außerdem mit schönen Luftaufnahmen in Szene gesetzt wurde.

Ausgestrahlt wird die Sendung am heutigen Freitag um 15.15 Uhr im SWR. Sie wird im Anschluss auch online in der Mediathek des SWR bzw. ARD zu sehen sein. pm

