Marienlieder zur Maienzeit

Wenkheim.Der Verein „die schul.“ in Wenkheim veranstaltet in der Synagoge einen Zyklus aus drei Konzerten, die sich jeweils mit der Kultur einer der drei abrahamitischen Buchreligionen beschäftigen: eine Veranstaltung mit christlichem Liedgut, eine dreht sich rund um die arabische Laute Oud und an einem Abend erklingt Klezmer-Musik.

Den Anfang macht am Samstag, 12. Mai, ein Chor-Konzert, das gut in den Wonne- und Marien-Monat Mai passt. Kurz vor dem Muttertag wird die Mutter Gottes besungen: im Wandel der Jahrhunderte und aus aller Herren Länder. Unter dem Titel „Mary’s Song“ sorgen neun junge Frauenstimmen für Gänsehautmomente.

Als Künstler konnte der Synagogenverein das hochkarätige Vocal-Ensemble „Femme’ologie“ aus der Region gewinnen. 2016 von engagierten Musikhochschul-Absolventinnen gegründet, widmet sich der Frauenchor unter der Leitung von Charlotte Schwenke insbesondere der Frauenchorliteratur – also Stücken von und über Frauen – und verfügt inzwischen über ein Repertoire von der Renaissance bis zu eigens für den Chor geschriebenen zeitgenössischen Stücken.