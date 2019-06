Melonenspieße kamen bei Klein und Groß gut an

Gamburg.Bei herrlich sommerlichen Temperaturen fand das Sommerfest des Kindergartens „Abenteuerland“ in und um die Alois-Lang-Halle in Gamburg statt. Die Kinder präsentierten ihren Gästen ein buntes Programm mit Tänzen, Liedern und Geschichten rund um das Thema Freunde. Unter der Leitung von Fr. Behringer-Hoffmann begleitete der Männergesangverein Gamburg die Kinder bei einem gemeinsamen Lied.

Im Rahmen des konzeptionellen Schwerpunktes „Gesunde Ernährung“ hatten die Kinder unter der Anleitung von Fr. Fischer, Fachfrau für BeKi (bewusste Kinder-Ernährung) die Möglichkeit, aus verschiedensten Melonen Spieße zu stecken und zu verzehren. Mit großer Motivation nahmen Kinder aller Altersstufen dieses Angebot an. BeKi-Fachfrau Fr. Ries bot für Kinder eine Sensorik-Station für alle Sinne zum Thema gesunde Ernährung an. Sie präsentierte für Kinder und Erwachsene eine Zuckertheke. Dort wurde verdeutlicht, wie viel Zucker in vielen „hochgepriesenen Kinderspeisen“ wirklich versteckt ist. Vom Kinderjoghurt über Getränke und Smoothies erweckten die Zuckerwürfel bei entsprechenden Produkten so manchen Schreck in den Augen der Eltern.

