Mit Gottes Kraft den Platz im Leben ausfüllen

Werbach.25 Jugendliche aus den Werbacher Gemeinden und sieben Jugendliche aus Großrinderfeld empfingen von Weihbischof Peter Birkhofer in der Pfarrkirche St. Martin in Werbach das Sakrament der Firmung.

Die Musikkapelle begleitete den Einzug der Firmanden mit ihren Paten und gestaltete zusammen mit dem Gamburger Kirchenchor und deren Chorleiter Hans Ullrich den festlichen Gottesdienst.

Weihbischof Peter Birkhofer erzählte in seiner Predigt von seinen vielfältigen Eindrücken, die er auf den bisherigen Reisen in die Krisengebiete gemacht hatte. Er machte vor allem den Jugendlichen klar, was es bedeutet, im Sakrament „gestärkt zu werden“, und wünschte allen Neugefirmten, dass sie mit dieser Kraft an ihrem Platz ihr Leben ausfüllen. Bei der Firmspendung nahm er sich anschließend für jeden Firmanden ausreichend Zeit und zauberte so manches Lächeln in deren Gesicht.