Mit viel Humor und Selbstironie

Anzeige

Wenkheim.Die Vorsitzende des Vereins „die schul“, Dr. Katharina Bähne, freute sich über einen sehr gut gefüllten Gebetsraum in der ehemaligen Synagoge, als der Schweizer Schriftsteller Thomas Meyer, jüdischer Abstammung, Platz am Rednertisch nahm und sein Buch „Wolkenbruchs Reise in die Arme einer Schickse“ mit viel Humor vortrug.

Es konnte den Zuhörern fast schwindlig werden, wenn sie von den Versuchen der jiddischen Mame (Mutter) hörten, die ihrem Sohn im heiratsfähigen Alter eine ordentliche „koschere“ Froy vermachen wollte. Der hatte natürlich alle Ticks auf Lager, um sich dieser Tortur zu entziehen.

In den Lesepausen erzählte der Autor über seinen beruflichen Werdegang, den er selbst alles andere als erfolgreich wähnte. Nach einem abgebrochenen Jurastudium arbeitete der 1974 geborene Züricher als Texter in Werbeagenturen und als Reporter in Zeitungen.