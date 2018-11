Mitarbeiterinnen leisten hervorragende Arbeit

Werbach.Verwaltungsmitarbeiterin Eva Köhler und die pädagogische Fachkraft Heidi Flegler ehrte Bürgermeister Ottmar Dürr gestern im Rathaus für jeweils 25-jährige Dienstzeit. Dabei würdigte er ihre Leistungen bei ihrer Arbeit.

Er freue sich, persönlich den beiden Mitarbeiterrinnen gratulieren zu können und ihnen seine Anerkennung auszusprechen, betonte Bürgermeister Dürr.

Solch ein Dienstjubiläum sei neben dem Ausdruck von Lebens- und Berufserfahrung ein wichtiger Meilenstein im Berufsleben. Als Dank für die Diensttreue zur Gemeindeverwaltung Werbach habe er die beiden Beschäftigten deshalb zu dieser Feier eingeladen. „Sie leisten hervorragende Arbeit“, sagte der Bürgermeister. Er höre von verschiedenen Seiten lobende und anerkennende Worte für ihre Tätigkeit. Dieses Lob gebe er gerne an die beiden Mitarbeiterinnen weiter.

Langjährige Beschäftigte seien für jede Behörde und jedes Unternehmen ein großer Vorteil. „Sie sind ein Garant dafür, dass Wissen und Kompetenz an jüngere Kollegen weitergetragen werden“, betonte Dürr. Und wer seinem Arbeitgeber über Jahrzehnte treu bleibt, der zeige, dass er seinen Platz gefunden, eine tolle Aufgabe und nette Kollegen habe. Im Juni 1993 erfolgte die Anstellung von Heidi Flegler als Aushilfsangestellte in Teilzeit im heutigen Kindergarten „Abenteuerland“ in Niklashausen. Ab 1999 war Heidi Flegler als Fachkraft und ab 2014 als pädagogische Fachkraft tätig.

Eva Köhler wurde zum 1. September 1993 als Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Werbach eingestellt. Zum 1. Juli 1996 erfolgte die Ernennung zur Kassenverwalterin. Nach der Elternzeit wurden ihr Aufgaben im Bürgerbüro und Feuerwehrwesen übertragen. Im Januar 2014 wechselte sie in die Kämmerei. Gleichzeitig wurde Eva Köhler in diesem Jahr zur Ersthelferin und Brandschutzhelferin bestellt. ber

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018