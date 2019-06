Mosaik-Atelier öffnet Tore

Werbach.Die Deutsche Organisation für Mosaikkunst (DOMO) führt den„Tag der offenen Mosaikateliers 2019“ durch. Daran nimmt auch das Mosaik-Atelier von Monika Thum teil. Am Samstag, 8. Juni, und Sonntag, 9. Juni, sind von 10 bis 18 Uhr die Hoftore der Mosaikkünstlerin in Werbach, Hintere Straße 42, geöffnet. Im Hof ist die Gestaltung an Wand, Boden und Fenster zu bestaunen, in der Scheune wird eine Wand verschönert. Man darf sich für den eigenen Garten ein Kunstwerk aussuchen oder selbst ein eigenes Kunstwerk fertigen. Alle Kinder dürfen eine CD mit Fliesenbruchstücken bunt belegen, Eltern können ebenfalls kreativ werden. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Bild: Thum

