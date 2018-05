Mottis Irrungen des Lebens

Anzeige

Wenkheim.„Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“: Auf Einladung des Vereins „die schul - Gedenkstätte Synagoge Wenkheim“ kommt der Schweizer Autor Thomas Meyer am Donnerstag,17. Mai, um 19 Uhr zu einer vergnüglichen Lesung in den Betsaal der ehemaligen Synagoge.

Mit im Gepäck hat der Autor seinen Bestsellerroman, über den jungen orthodoxen Mordechai Wolkenbruch und seinen Irrungen und Wirrungen auf dem Weg ins Liebesleben. Dieser humorvolle Roman stand 46 Wochen auf den Schweizer Bestsellerlisten und wurde inzwischen erfolgreich verfilmt.

Der junge orthodoxe Mordechai Wolkenbruch, kurz Motti, hat ein Problem: Als Student aus einer traditionell lebenden Familie verliebt er sich in eine „Schickse“, eine Nichtjüdin! Allen mehr oder wenigen subtilen Vorschlägen seiner Mutter, doch innerhalb der Tradition zu ehelichen, verwirft er, da seiner Meinung nach alle Frauen, die ihm seine „Mame“ als Heiratskandidatinnen vorsetzt, aussähen wie sie selbst. Ganz im Gegensatz zu Laura, seiner hübschen Mitstudentin an der Universität Zürich. Im Mittelpunkt der Handlung steht zwar eine Liebesgeschichte, doch fordert deren ernster Hintergrund auf originell komische und moderne Weise eine Auseinandersetzung mit dem Clash von Kulturen und Religionen heraus.