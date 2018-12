Musikalische Einstimmung auf Weihnachten

Der zweite Adventssonntag zählt seit vielen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt der musizierenden Werbacher Vereine und etlicher Ensembles der Musikschule sowie weiterer Akteure.

Werbach. Unter der Regie der Musikschule Werbach hatten die teilnehmenden Musiker für die Besucher in der Pfarrkirche St. Martin ein sehr abwechslungsreiches Programm arrangiert. Mit farbenfrohen bis leisen Instrumentalbeiträgen sowie nachdenklich stimmenden bis pure Freude vermittelnden Liedbeiträgen ist dies einmal mehr gelungen.

Der Männergesangverein Werbach (Leitung: Dieter Bender) verbreitete zu Beginn des Konzerts mit „Mein Gott, welche Freude“ sowie dem volkstümlichen Adventslied „Maria durch ein Dornwald ging“, die erwartete festliche Stimmung. Das Blockflötenensemble (Leitung: Anja Schultes) nutzte diese ruhige Atmosphäre, um mit zwei mehrstimmigen Suiten von Johann J. Fux, zum entspannten Zuhören aufzurufen.

Hannah Brümmer begleitete auf ihrer Geige den katholischen Kirchenchor Werbach (Leitung: Anne-Katrin Kuhn) beim Vortrag von „Wir warten auf das Licht“. Dem folgte das weithin bekannte Weihnachtslied „Freue dich Welt“, von G. F. Händel. Den nächsten Vortrag übernahm die Musikkapelle Werbach (Leitung: Ernst Klebes) mit zwei gekonnt intonierten Instrumentalstücken, unter anderem „Sancta Maria“ von Johannes Schweitzer. Nach dem Einzug des katholischen Kirchenchor Werbachhausen (Leitung: Franz Beckert) erklangen aus dem Altarraum bekannte Melodien und Texte zum Innehalten. „Nimm’ Zeit, dir nachzudenken“ sowie „Nun freut euch ihr Christen“, bei dem zunächst die lateinische Version „Adeste Fideles“ angestimmt wurde.

Dann galt die ganze Aufmerksamkeit dem Querflötenensemble (Leitung: Alexandra Sauer). Zunächst erklang ein Duett für zwei Querflöten und im Anschluss das Arrangement für Querflöte und Keyboard mit dem passenden Titel „Magische Stille“. Von der Empore machte schließlich ein Ensemble, mit mehrstimmigem Gesang, begleitet von leisen Orgelklängen, einer Geige einem Kontrabass, mit einem vielsagenden „Listen“ von Malcom Archer, auf sich aufmerksam. Der gemischte Chor Sound of Joy (Leitung: Alexandra Sauer) intonierte das traditionelle Spiritual „Freedom is coming, oh yes I know“ und wurde bei dem zeitgenössischen Adventslied „Der Stern“, von Ch. Zehenter, mit Querflöte und Keyboard begleitet.

Zum ersten Mal dabei war der Counter-Tenor Wolfram Noe aus Werbach, der mit seiner grandiosen Stimme die volle Aufmerksamkeit auf sich zog und „Nella Fantasia“ (aus dem Film The Mission) sowie „Ave Maria“, von Giulio Caccini, in beeindruckender Weise zelebrierte.

Die jungen Akteure des Saxofon- und Klarinettenensembles brachten unter anderem das passend arrangierte „Christal Moments“ zum Vortrag. Mit dem Jugendorchester der Musikschule Werbach (Leitung: Achim Klein) hatten sich nochmals der musikalische Nachwuchs im Chorraum aufgestellt, um das eigens arrangierte und gut intonierte „Trumpet Voluntary“ vorzutragen.

Somit bleib es dem Blasorchester Welzbach-Tauber (Leitung: Achim Klein) vorbehalten, das Finale eines eindrucksvollen Konzerts einzuläuten und mit „Harmonic Moments“, von Achim Klein, die große musikalische Bandbreite eines kurzweiligen Abends in der Kirche St. Martin nochmals zu Ausdruck zu bringen.

Wie alle Jahre wieder, bildete das vom Orchester begleitete und von allen gesungene „Macht hoch die Tür“ den Schlusspunkt. Die Zuhörer dankten mit reichlich Applaus un Spenden, die für die musikalische Ausbildung in der Gemeinde verwendet werden. beho

