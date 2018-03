Nachbesserungen sind noch zu klären

Anzeige

Neubrunn.In der letzten Gemeinderatssitzung in Neubrunn stellte Bürgermeister Heiko Menig dem Gemeinderat die fünf vom Planungsbüro vorgeschlagenen Planungsvarianten für den Bebauungsplan „Kirchenberg“ vor. Der Gemeinderat war sich nach dem Vergleich der Varianten einig, dass diese noch verbessert werden müssen. So beschloss er, dass eine Verbindung mit der St.-Georg-Straße erfolgen muss und die Grundstücksgrößen zwischen 500 und 600 Quadratmeter liegen sollen. Außerdem wird der Feldweg entlang des alten zum neuen Baugebiet aufgelöst. Als Abschluss des neuen Baugebietes soll ein Grünstreifen mit angrenzendem Flurweg entstehen. Ob das neue Baugebiet einen Stichweg oder einen Wendehammer erhält, konnte in dieser Sitzung noch nicht geklärt werden.

Zur Beschilderung von historischen Punkten und Objekten hat sich der Gemeinderat auf 20 Standorte geeinigt. An ihnen sollen bedruckte Acrylglasplatten in der Größe A2 bzw. A3 hochkant angebracht werden. Für die gestalterische Ausführung soll die Gemeinde noch Angebote und Vorschläge einholen.

Um die Nachpflanzung einiger Bäume aufgrund von Baumfällungen vornehmen zu können, hat die Verwaltung bei verschiedenen Anbietern nachgefragt. Der Auftrag für fünf Stadtbirnen, eine Kastanie und einen Rotahorn wurde an die Firma Münkel (Külsheim) vergeben.