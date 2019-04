Neuer Ratsschreiber, neue Standesbeamtin

Werbach.Jeweils einstimmig bestellte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag im Werbacher Rathaus Tobias Schwarzbach zum neuen Ratsschreiber und Verena Bopp zur Standesbeamtin.

Da der bisherige Ratsschreiber Manfred Müller zum 1. Mai in den Ruhestand geht, war die Stelle neu zu besetzen. Im Zuge der Grundbuchreform hat die Gemeinde Werbach eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet.

Dadurch ist es für Personen mit berechtigtem Interesse weiterhin möglich, vor Ort Einsicht in das elektronische Grundbauch zu nehmen und daraus Abschriften erstellen zu lassen. Weiterhin ist der Ratsschreiber befugt, Unterschriftenbeglaubigungen vorzunehmen, wie es in der Gemeinderatsvorlage heißt. Das Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit schreibt für die Grundbaucheinsichtsstellen vor, das Gemeinden, die eine Einsichtsstelle haben, einen Ratsschreiber bestellen müssen, da nur der Ratsschreiber und sein Stellvertreter die Einsicht gewähren dürfen. Da Tobias Schwarzbach die Qualifikation zum gehobenen Verwaltungsdienst besitzt, erfüllt er auch die rechtlichen Voraussetzungen.

Derzeit sind bei der Gemeinde Werbach Tobias Schwarzbach, Manfred Müller und Edeltraud Both Standesbeamte. Zudem darf auch Bürgermeister Ottmar Dürr Eheschließungen vornehmen. Da Manfred Müller zum 1. Mai in den Ruhestand geht und Edeltraud Both ab 1. Januar 2020 die Altersteilzeit antritt, war die Bestellung eines neuen Standesbeamten nötig.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Grundlehrgangs für Standesbeamte erfüllt Verena Bopp die rechtlichen Voraussetzungen für die Eignung eines Standesbeamten. Einstimmig wurde sie nun vom Gemeinderat zur neuen Standesbeamtin bestellt.

Bürgermeister Ottmar Dürr wünschte den beiden Mitarbeitern viel Erfolg in ihren neuen Funktionen. ber

