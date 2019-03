Neuorganisation des Forsts

Werbach.Der Gemeindewald Werbach wird weiterhin vom Kreisforstamt Main-Tauber-Kreis forstlich betreut. Ebenso einstimmig beauftragte der Werbacher Gemeinderat die Holzverkaufsstelle des Landratsamts mit dem Verkauf des Holzes aus dem Gemeindewald ab dem 1. Januar 2020. Mit dem Abschluss der entsprechenden Verträge beauftragte das Gremium einhellig Bürgermeister Ottmar Dürr.

Die Neuorganisation werde nötig durch einen Beschluss des Kartellamts, erklärte Ottmar Dürr. Die Folge sei die Herausnahme des Staatswalds aus dem bisher existierenden Einheitsforstamt, das bislang auch den Körperschafts- und Privatwald betreut habe (wir berichteten). Im Main-Tauber-Kreis sei unter der Regie von Kreisforstdirektorin Dagmar Wulfes eine Arbeitsgruppe gebildet worden, in der auch Vertreter des Privatwaldes integriert worden sind, die nach einer einvernehmlichen Lösung gesucht habe. Wichtig sei, dass man in Zukunft auf die gute fachliche Verwaltung bei der forstlichen Betreuung und dem Holzverkauf bauen könne, so Dürr.

Wie Dagmar Wulfes erläuterte, werde der für die forstliche Betreuung des Gemeindewalds zu zahlende Betrag durch die Untere Forstbehörde vom Landratsamt festgesetzt. Der nach den Gestehungskosten berechnete Entgeltsatz betrage derzeit 45 Euro pro Hektar. Insgesamt entstünde eine Gesamtkostensteigerung von 22 100 auf dann 37 900 Euro, so Wulfes. Hier zahle das Land zwar einen Mehrbelastungsausgleich an die Gemeinde, da sie den Wald für die Erholung zur Verfügung stelle und die Schutzfunktion über den Wald übernehme. Doch sei die Summe niedriger als die Förderung bisher.

Letztlich sei die Gemeinde Werbach nicht in der Lage, den Wald selbst zu beförstern. Positiv sei, dass man auch in Zukunft die gute Leistung durch das Forstamt behalte, wenn auch zu verschärften Konditionen, sagte der Bürgermeister.

Douglasien sterben ab

Auf Nachfrage aus dem Gremium erklärte Dagmar Wulfes, dass man beim Eschensterben wohl den Höhepunkt überschritten habe. Die am meisten befallenen Bäume nehme man nach und nach heraus, zumal sich die Esche noch gut verkaufen lasse. Eine Neupflanzung lohne sich aber nicht, weil man gegen den Pilzbefall nichts ausrichten könne. Zum Glück weniger Gelege von Seidenspinnern als befürchtet wurden bei den Eichenbeständen gefunden. Die Eichen kämen im Übrigen gut mit der Trockenheit zurecht, weshalb man auf sie im Zeichen des Klimawandels setze. Ein Opfer der Trockenheit im vergangenen Jahr seien dagegen Douglasien am kalkhaltigen Südhang in Niklashausen geworden. Die Bäume würden trocken stehend kaputt gehen. Ein besonderes Augenmerk habe man auf die Fichten, die aufwendig und ganz pingelig herausgenommen werden, um dem Borkenkäfer keine Nahrung zu bieten. ber

