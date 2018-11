Wenkheim.Das Jahresprogramm des Vereins „die schul“ fand einen würdigen Abschluss in der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht. In der voll besetzten ehemaligen Synagoge wurde von den Ortsgeistlichen ein ökumenischer Gottesdienst zelebriert. Sie betonten: „Jesus Christus wäre jetzt am Sabbat in einer Synagoge anzutreffen gewesen, er war Jude durch und durch. Jesus Christus steht dem göttlichen Geschehen nach für ein Eingeständnis der Schuld der Welt, das befähigt uns, zum eigenen Versagen zu stehen. Jesus Christus lehrt, hingebungsvoll zu lieben. Wer andere ablehnt – warum auch immer – hat nicht begriffen, was Jesus lehrt. Damals wurden Samariter ausgeschlossen, heute andere, jedoch verdienen alle Menschen Wertschätzung.“

Wachsam sein

Die Aussagen „wir müssen wachsam sein“ sowie „niemals mehr darf sich so etwas wiederholen“ fanden in den Fürbitten ihre Fortsetzung. Vier Gemeindemitglieder trugen die Fürbitten vor, in denen für Frieden, Solidarität, Vergebung und Leben in Würde für alle Menschen gebeten wurde. Sie entzündeten jeweils eine Kerze. Die Fürbitten schlossen mit dem gemeinsamen Vaterunser und dem Friedensgruß.

Im Anschluss fand die Gedenkfeier des Vereins „die schul.“ statt. Mitglieder des Vereins lasen aus Zeitzeugenberichten vom Novemberpogrom in Würzburg. „In mehreren Marschkolonnen verteilten sich unter Leitung der jeweiligen Ortsgruppenleiter mit Ästen, Beilen und Schlagwerkzeugen bewaffnete Trupps über die Stadt und im Beisein zahlreicher Schaulustiger zog der Mob bis in die frühen Morgenstunden durch die Straßen Würzburgs und zerstörte Geschäfte und Kaufhäuser jüdischer Inhaber sowie zahlreiche Privatwohnungen“, so der Zeitzeuge Herbert Strauss.

Der Seminarist Mischael Rosenberg beschrieb in seinem Tagebuch am Donnerstag 10. November 1938 ebenfalls die Ereignisse jener Nacht, die durchlittenen Ängste und das Spießrutenlaufen durch die wilde Volksmenge bis zum Gefängnis, in dem man eine Woche lang eingesperrt blieb. „8 Tage, vor deren Wiederholung uns Gott schützen möchte.“

In einer weiteren Lesung wurde über die späteren Ereignisse und Schikanen gegenüber den jüdischen Mitbürgern in Tauberbischofsheim und den umliegenden Gemeinden berichtet, so auch der Bericht des Gendarmerie-Obermeisters an den Tauberbischofsheimer Landrat, in welchem er Stellung bezieht zu den Ereignissen betreffend der Aktion gegen die Juden am 3. September 1939, durchgeführt nicht von den staatlichen Stellen, sondern in parteiinterner Organisation. Bei dieser Aktion von SS und SA wurden die jüdischen Bürger aus ihren Wohnungen geholt und in Gemeindehäusern bzw. einzelnen Wohnhäusern zusammen eingesperrt. Aus den leerstehenden Wohnungen wurden inzwischen Wertgegenstände, Möbel und Lebensmittel „sichergestellt“. Der Landrat wurde erst am 5. September darüber informiert.

Den Abschluss der Lesungen bildeten verschiedene Auszüge aus der Biografie von Chana Sass, die am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert wurde. Von der französischen Widerstandsbewegung wurde sie von dort befreit und konnte später nach Israel auswandern.

Umrahmt wurden die Lesungen durch die Musik von Robert Nemec am Kontrabass. wb

