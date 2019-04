Nordische Songs voller Energie

Wenkheim.Das aktuelle Programm des Quartetts „Strömkarlen“ wird am Samstag, 4. Mai, ab 20 Uhr in der Synagoge von Wenkheim zu hören sein. Veranstalter des Konzertabends ist der Verein Artikuss.

Seit im 13. Jahrhundert in Island eine umfassende Sammlung von alten Götter- und Heldenliedern zusammengetragen wurde, ist die Faszination für die später unter dem Namen „Edda“ bekannten Verse mit ihrer archaischen, bildgewaltigen Sprache bis heute ungebrochen, wie die Bearbeitung des Stoffes durch Künstler aller Sparten zeigt (zum Beispiel in Tolkiens „Hobbit“).

Auch die nach einem schwedischen Wassergeist benannte Folkband „Strömkarlen“ konnte sich der Magie dieser uralten Geschichten von Odin und Freya, Riesen und Zwergen, Runen und Zaubersprüchen schließlich nicht mehr entziehen.

So haben sich die Musiker, seit über zehn Jahren für ihre stimmungsvollen Bearbeitungen nordischer Songs bekannt, für ihr fünftes Album einer ganz besonderen Aufgabe gewidmet: Der Vertonung eben jener Edda-Lieder, ganz zurück zu den Wurzeln nordeuropäischer Kultur.

In Ermangelung überlieferter Melodien aus jener Zeit nehmen sich die Künstler die Freiheit, die Texte in ein eigens dafür gewebtes Gewand aus skandinavisch und keltisch geprägtem Folk, Elementen aus Rock, Klassik und Weltmusik sowie alter Vokal- und Tanzmusik zu kleiden, ohne die rhythmischen und formalen Eigenheiten der alten Dichtung aus dem Blick zu verlieren.

Mit ihren „filmreifen“ Arrangements aus den Klängen von Geige, Gitarren, irischen Flöten und schwedischer Nyckelharpa, Kontrabass, Klavier oder Drehleier, gekrönt von „dramatisch schönen Gesängen“ (Folker) in norwegischer, schwedischer und altisländischer Sprache, erschaffen Strömkarlen so eine vielschichtige, sinnliche Musik, die den Hörer in die mythischen Welten von Asgard, Midgard und Walhalla entführt.

Gebannt auf zwei CDs (Part I: Gods & Giants, Part II: Wisdom & War) und in ein 70-seitiges, in edles Leinen gebundenes Buch gehüllt, von der Presse als „einzigartig“ (Folk News) und als „Liebhaberstück von epischer Schönheit und unfassbarer Tiefe“ gefeiert (Zillo Medieval), präsentiert das Quartett sein Werk live in einem ebenso fesselnden wie unterhaltsamem Programm von atmosphärischer Energie.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019