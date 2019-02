Ortsgruppe garantiert Betrieb des Welzbachbads

Zur Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Wenkheim begrüßte Vorsitzender Alexander Baumann neben zahlreichen Mitgliedern besonders Bürgermeister Ottmar Dürr.

Wenkheim. Der Vertreter der Bezirksleitung, Uwe Spielvogel, hatte sich entschuldigt. In einer Mail drückte er seine Hochachtung für die Gruppe aus, die eine sehr aktive im Bezirk Frankenland sei.

Vorsitzender Alexander Baumann zeigte die Veranstaltungen und Aktivitäten 2018 auf – angefangen mit der Hauptversammlung über das Hähnchengrillen bis hin zu Zeltlager, Schwimmbaderöffnung, Mitarbeit beim Waldfest, Straßenfest und Wahl des Jugendvorstands. Bei der Schwimmbadaufsicht seien die Aufsichtführenden an ihre Leistungsgrenzen gegangen, besonders Emil Baunach, der während der Saison täglich im Welzbachbad anzutreffen sei.

Seit 2018 gebe s, so Baumann, wieder einen Jugendvorstand. Die Jugendlichen seien aktiv und organisierten die meisten Veranstaltungen selbst. Sie seien eine große Unterstützung bei der allgemeinen DLRG-Arbeit.

Erfreut zeigte sich Baumann über die neuen Lehrscheininhaber Philipp Behringer und Philipp Bopp. Mit Markus Schmidt habe die Ortsgruppe auch einen Rettungsschwimmer in ihren Reihen, der bereits mehrfach an Nord- und Ostsee im Einsatz gewesen sei. Zum Schluss würdigte er alle Unterstützer für ihren Einsatz.

Der Bericht der Technischen Leiter Felix Kemmer und Philipp Bopp wurde von Bopp vorgetragen. Er ging zuerst auf die neu ausgerichtete Schwimmausbildung während der Wintermonate ein. Die Neuorganisation sei nötig geworden, da bei der bisherigen Praxis eine geordnete Ausbildung nicht möglich gewesen sei und die Kosten der Schwimmbadmiete vom Verein stark subventioniert worden seien.

Neues Konzept

Das neue Konzept sehe vor, dass die Rettungsschwimmerausbildung im Sommer im Freibad stattfinde und die Ausbildung im Winter sich ganz auf die Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen konzentriere. Hierbei werde mit festen Anmeldungen gearbeitet. Der Anfängerkurs habe nicht stattfinden können, der weiterführende Kurs für die bis 14-Jährigen sei sehr stark besucht gewesen. Die praktische Rettungsschwimm-Ausbildung habe im Sommer im Freibad stattgefunden, im November Theorie und Erste-Hilfe-Kurs.

Erstmals seih ein Kurs zum Deutschen Schnorcheltauch-Abzeichen angeboten worden. Ausbilder war Felix Kemmer, die sieben Teilnehmer hätten alle die Prüfung erfolgreich abgelegt.

Im Rahmen der Schwimmausbildung seien elf Seepferdchen, neun Jugendschwimmscheine Bronze, zwei Jugendschwimmscheine Silber, das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze und Silber je einmal, Rettungsschwimmer in Bronze drei-, in Silber elf- und in Gold zweimal erworben.

Drei Teilnehmer hätten den San-A-Kurs absolviert, 21 Mitglieder am Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen. Philipp Behringer und Philipp Bopp nahmen erfolgreich an den Lehrgängen zum Ausbilder Rettungsschwimmen teil. Weiter hätten Helmut Keller und Manfred Müller eine Lehrscheinfortbildung absolviert, vier Vereinmitglieder zudem den Lehrgang „Grundblock für Ausbildungsassistenten“ und Alexander Baumann eine Fortbildung „Erste-Hilfe-Ausbilder“.

Während der Saison 2018 sei einmal wöchentlich Aqua-Fitness angeboten worden. Dies solle auch 2019 wieder stattfinden. Organisiert werde es wieder von Nadja Baumann, Martina Grumbach und Verena Bopp.

Im Dezember nahm, so Bopp, eine Gruppe mit der Ortsgruppe Werbach am Nikolausschwimmen im vier Grad kalten Main teil. Der Pokal für die größte männliche Gruppe und auch der für die älteste Teilnehmerin sei mit nach Hause genommen worden. 2019 sollen die Ausbildung Juniorretter, zum Ausbildungsassistenten, ein Kraulkurs und natürlich Schwimmausbildung angeboten werden.

Den Bericht der Jugendvorstandschaft trug Philipp Behringer vor. Aktivitäten seien gewesen: Teilnahme an überörtlichen Veranstaltungen wie Bezirksjugendratssitzung in Hardheim, Zeltlager, Schlauchboot-rallye in Freudenberg und in Impfingen, Straßenfest, Ferienprogramm, Basteln des Schmucks für den Weihnachtsbaum am Dorfbrunnen gebastelt und Besuch des Nikolaus. Als Jahresabschluss machten die Jugendlichen mit den Kindern eine Weihnachtsfeier mit Kegeln und Hotdogs.

Nicht so positiv

Der Bericht von Kassenführerin Sonja Spengler fiel nicht so positiv aus wie in den Vorjahren. Die Kasse schloss mit einem erträglichen Minus. Die Führung wurde von Petra Köhler und Marion Splettstößer geprüft und für gut befunden, so dass der Versammlung die Entlastung des Vorstands empfohlen wurde. Auf Antrag von Bürgermeister Ottmar Dürr wurde die Entlastung einstimmig erteilt.

In seinem Grußwort betonte er die Wichtigkeit der vielfältigen Aktivitäten für die Freizeitgestaltung und der Beiträge für die Gestaltung des kulturellen Lebens für Wenkheims Dorfgemeinschaft. Er stellte fest, dass, so die Berichte, ein intensives, arbeitsreiches und hervorragendes Jahr hinter der DLRG-Ortsgruppe liege. Gerade auch die Schwimmausbildung und das jährliche Pfingstzeltlager für die Kinder seien ein wichtiger Beitrag zum Gemeinwohl. Er dankte der Ortsgruppe für die geleisteten Stunden im Freibad bei der Badeaufsicht, auch unter Mithilfe der Ortsgruppe Werbach. Ohne diese Aktivitäten sei der Betrieb des Bades nicht möglich.

Im Anschluss dankte Ortsvorsteher Emil Baunach der DLRG für Mithilfe und Beteiligung am dörflichen Leben: Für die Mitarbeit bei Waldfest, Ferienprogramm, Christbaumschmücken und Nikolausbesuch für die Kleinen – und besonders im Welzbachbad.

Nach Berichten und Grußworten durfte Alexander Baumann, unterstützt von Bürgermeister Ottmar Dürr, Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vornehmen. Ausgezeichnet wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft Luca Burkert, Max Meyer, Leon Meyer, Lea Eck, Kimberly Dluzak und Sascha Scherer, für 25 Jahre Florian Bauer und für 40 Jahre Arno Hosdorf und Jürgen Uher.

Abzeichen übergeben

Felix Kemmer und Philipp Bopp überreichten dann die 2018 erworbenen Schwimmabzeichen: Rettungsschwimmer Bronze: Paula Baumann und Luca Burkert, Silber: Romina Splettstößer, Niklas Grumbach, Lara Grube, Jana Bopp, Gold: Markus Schmidt und Justin Splettstößer. Das Deutsche Schnorcheltauch-Abzeichen erhielten Philipp Behringer, Alexander Baumann, Uwe Gessner, Niklas Grumbach, Marvin Hauke, Markus Schmidt und Philipp Bopp.

Nach Bekanntgabe der Termine für Straßenfest und Zeltlager schloss der Vorsitzende den offiziellen Teil der Versammlung. wbp

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019