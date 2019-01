Otto Weigand singt seit 65 Jahren im Chor

Werbach.Mit einer Eucharistiefeier für die lebenden und verstorbenen Mitglieder, Präsides und Dirigenten eröffnete der Kirchenchor Werbach in der Pfarrkirche St. Martin seine Generalversammlung. Den Gottesdienst zelebrierte der Präses des Chores, Pfarrer Hermann Konrad.

Mit Grußworten eröffnete danach der Vorsitzende Fritz Wohlfarth die Versammlung und leitete über zum Gedenken an die im Berichtsjahr verstorbenen Aktiven Anni Follner und Dieter Arnold.

Schriftführerin Eleonore Schmieg berichtete im Anschluss über die letztjährige Generalversammlung und konnte beim Rückblick auf die Tätigkeiten des Chores im Jahr 2018 von 22 Proben und elf kirchlichen Auftritten berichten. Gesellige Veranstaltungen und ein Ausflug nach Wertheim rundeten ein insgesamt sehr erfolgreiches Jahr ab.

Der Kassiererin Karin Steinam konnte nach ihrem detaillierten Kassenbericht von der Kassenprüferin Friederike Postler eine sehr korrekte Verwaltung der Finanzen des Chores bescheinigt werden.

Karin Kuhn dankte dem Gesamtvorstand für die geleistete Arbeit und das so zustande gekommene „Wohlfühlgefühl“ im Chor. Der von ihr beantragten Entlastung des Vorstands gaben die Aktiven einmütig statt.

Präses Pfarrer Konrad stellte in seinen Dankesworten fest, dass jedes einzelne Chormitglied dazu beitrage, dass eine festliche Liturgie gelinge und durch die Mitnahme der Gottesdienstbesucher auf einen hohen musikalischen Standard ein großes Gemeinsames zur Ehre Gottes entstünde. Er hoffte für die Zukunft auf die gelingende Werbung junger Sängerinnen und Sänger, denen die Kirchenmusik so wertvoll ist, ihre Stimme Woche für Woche zur Verfügung zu stellen.

Chorleiterin Anne-Katrin Kuhn dankte allen Chormitgliedern für den guten Chorgeist. Sie wolle mit den Aktiven weiter darauf hin arbeiten, so die Chorleiterin, dass gerade bei den Aufführungen die Vorträge noch filigraner werden könnten, um das schon sehr hohe Niveau noch zu steigern.

Ehrungen

Nach der Ehrung von Chorleiterin Anne-Katrin Kuhn, Organistin Ruth Vath, Notenwartin Eveline Betzwieser, Kantor Emil Geiger sowie Otto Michel und Dieter Trefs für ihren besonderen Einsatz für den Chor, erwähnte der Vorsitzende Ingrid Köstner für 30 Jahre aktives Singen im Chor, Martin Wohlfarth für 45 Jahre und Otto Michel für bereits 55 Jahre Wirken zum Lob Gottes.

Eine besondere Ehrung konnte Otto Weigand durch den Vorsitzenden Fritz Wohlfarth und Präses Pfarrer Konrad in Empfang nehmen. Seine 65-jährige Treue zum Chor und so zur Musica Sacra fanden neben der Auszeichnung durch die Chorleitung und den Dank für diese beispielhafte Treue auch die Ehrung durch ein Dankschreiben der Erzdiözese Freiburg und ein Bild mit der Darstellung des Königs David mit Harfe.

Pfarrer Konrad wies die Sängerinnen und Sänger darauf hin, dass in der Zukunft zwei größere Anlässe in der Liebfrauenbrunnkapelle anstünden, nämlich am 1. Mai der Besuch von Erzbischof em. Robert Zollitsch und am 8. September das Kommen von Bischof em. Friedhelm Hofmann aus Würzburg.

Nach der Besprechung einiger chorinterner Angelegenheiten beendete Vorsitzender Fritz Wohlfarth die Versammlung.

