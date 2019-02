Prallvolles Juxpaket begeistert Narren

Einen mehr als viereinhalbstündigen Faschings-Höhenflug erlebten am Samstag die rund 240 Faschingsfreunde in der ausverkauften Gamburger Hokemohalle.

Gamburg. Die Narren des Gamburger Heimat- und Faschingsvereins hatten für ihren „Bunten Abend“ ein prallvolles Jux-Paket mit schwungvollen Tanzeinlagen, kurzweiligen Gesangsnummern und spaßigen Wortbeiträgen geschnürt. Beim Publikum sorgte die volle Ladung Faschings-Frohsinn für jede Menge Heiterkeit und Beifallsstürme, unterbrochen nur vom dreifach donnernden „Hokemo zieh nei“ für die gelungenen Darbietungen auf der Bühne.

Gleich zu Beginn hatten sich die Hokemänner etwas ganz Besonderes überlegt. Prinz Matthias II. und seine Prinzessin Katharina II. nahmen das Narrenvolk mit auf eine Weltreise. Auf die Bühne wurden die Faschingshoheiten dementsprechend auch nicht, wie sonst üblich, von der Prinzengarde eskortiert, sondern von einer Stewardessen-Garde. Und die erklärte den Zuschauern ganz stilecht erst einmal die Sicherheitshinweise. Ganz wichtig: „Im unwahrscheinlichen Fall eines Stimmungsabfalls erscheinen automatisch alkoholische Getränke“.

Auf Weltreise

Japan, die Karibik und Schottland hießen die Stationen der Weltreise, die vom Elferrat in farbenfrohen Kostümen repräsentiert wurden, etwa als Geisha, Sumoringer oder im schottischen Kilt. Auf der Bühne angekommen, durfte das Prinzenpaar dann mit dem ersten Tanz den offiziellen Startschuss zum tollen Treiben geben. Launig durch die Veranstaltung führte „Lou“ alias Rainer Bethäuser. Musikalisch begleitet wurde der Abend von „Xclusive“.

Den Auftakt bei der ausgelassenen Narretei machte die Gamburger Minigarde. Als kleine Cheerleader verkleidet, wirbelten die Mädels mit ihren silbernen Pompons über die Bühne und sorgten gleich mal für mächtig Stimmung.

Dass man sich bei einer Kreuzfahrt ganz schön in den Nesseln setzen kann beim Dresscode, davon berichtete Kreuzfahrt-Urlauber Alexander Drach. Beim Kapitänsdinner auf dem Clubschiff „Costa Salmonella“ hatte er sich als einziger im schicken Frack nämlich ganz schön blamiert. „Da hätte ich genauso gut meinen Kommunionanzug anziehen und die Hells Angels fragen können, ob ich auf dem Moped bei ihnen mitfahren darf.

Eine flotte Sohle aufs Parkett legte anschließend die Gamburger Junioren-Garde. Begleitet vom Beifall aus dem Saal, präsentierten die jungen Damen dem staunenden Publikum eine energiegeladene Performance.

Auch die Bestattungsbranche ist in einer wirtschaftlichen Krise. Davon durfte Josef Harter ein Lied singen. Das Problem: „Uns fehlt die Stammkundschaft“. Um seinen eigenen Tod macht er sich indes keine Sorgen, denn er glaubt ja an die Wiedergeburt. „Deswegen habe ich mich in meinem Testament auch als Alleinerbe eingesetzt.“

Ordentlich die Hüften kreisen ließen die Damen von „Footlose“ in ihren feschen Petticoats. Zu den Klängen des gleichnamigen Rocksongs von Kenny Loggins (welcher der Titelsong des Tanzfilms „Footlose“ ist) heizten sie den närrischen Zuschauern auf den Bänken gehörig ein.

Für viel Heiterkeit sorgte Christine Harff mit ihrem Falten-Rap, einer Liebeserklärung nicht nur an die Falten in der Bügelwäsche, sondern auch im Gesicht. „Ich liebe bügeln, kann mich kaum zügeln“, reimte sie. Und weiter: „Ich bügele heiße Falten und wenn sie erkalten tun sie immer noch halten“.

Vergnüglicher Sketch

Die Differenzen zwischen Jung und Alt beim Thema Technik nahmen Alexander und Dieter Drach in ihrem vergnüglichen Sketch „Schreibmaschine“ trefflich auf die Schippe. Das Szenario: Ein Mann will seine 20 Jahre alte Schreibmaschine zur Reparatur bringen und landet bei einem 18-jährigen Verkäufer. Und der wundert sich erst einmal, wo denn überhaupt Akku und Monitor bei dem altertümlichen Schreibgerät sind.

Eine schmissige Vorstellung zeigte die Wolfsgarde aus Hardheim. Die jungen Damen präsentierten eine akrobatische Gardetanz-Choreographie, bei der jede Bewegung saß.

Eine äußerst gelungene Hommage an den „King of Pop“ Michael Jackson gab es von „Jackson’s Nine“ zu sehen. Verkleidet mit silbern glitzernden Oberteilen, roten Handschuhen und schwarzen Hüten legten die Damen zu den Klängen von „Smooth Criminal“, „Dirty Diana“ und „Thriller“ eine aufwendige und sehr unterhaltsame Choreografie hin, die dem „King“ alle Ehre machte.

Das Ortsgeschehen sezierten mit spitzer Zunge Jürgen Herbach und Jürgen Schwägerl in ihrem Yoga-Schnupperkurs. Natürlich nahmen sie dabei auch den wohl größten Gamburger Aufreger des vergangenen Jahres aufs Korn: den Ausfall des Weihnachtsmarkts. Ob es nach dem Streit zwischen dem Burgherren und den Organisatoren überhaupt nochmals eine weitere Auflage des Budenzaubers geben wird, das wagten sie zu bezweifeln. Denn: „Das Tischtuch zwischen dem Burgbesitzer und vielen Gamburgern ist schon ein wenig angeschnitten“.

Eine Premiere gab es anschließend zu bestaunen. Denn erstmals traten die Bischemer Kröten in Gamburg auf. Unter dem Titel „Brunnen der Erinnerung“ nahmen sie das Narrenvolk im Saal mit auf eine abwechslungsreich choreographierte Reise durch die Abschnitte eines Lebens.

Yoga für sich entdeckt hatten auch Angelika Martin und Anett Welde. Denn besonders Anett sucht einen neuen Sport für sich. Zwar macht sie bereits seit vier Wochen „Ritter-Sport“, aber davon fühlt sie sich irgendwie überzuckert. Aber ob Yoga das Richtige ist? Angelika würden auf jeden Fall lieber Reiten gehen. Aber da kann Anett wegen ihres Intimpiercings nicht mitmachen. Das trägt sie aus einem ganz speziellen Grund: „Das war die einzige Möglichkeit, den Familienschmuck vor Hartz 4 in Sicherheit zu bringen“.

Die Spielzeugkiste zum Leben erweckten die Erftalhüpfer der Hardheimer Wölfe. Verkleidet als Sturmtruppen aus Star Wars, Spielzeugsoldaten, Barbie-Puppen und Quietscheentchen tanzten sie bei ihrer fantasievollen Revue übers Parkett. Und am Ende durften sich sogar Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer noch die Ehre geben.

Heiter und kreativ

Eine heitere und kreative Interpretation des Märchens von Schneewittchen bot das Gamburger Feuerwehrballett. Mit der unterhaltsamen Tanznummer setzen die Herren auch zugleich den gelungenen Schlusspunkt eines höchst unterhaltsamen und kurzweiligen Abends, an dem mit Sicherheit kein Auge trocken blieb.

