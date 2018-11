Werbach.Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken veranstaltet in Kooperation mit der „Leader“-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken am Montag, 3. Dezember, einen Informationsabend zum Thema Existenzgründung von Frauen im ländlichen Raum. Die Veranstaltung findet von 18 bis 20.30 Uhr im Hotel „Belle Maison“ in Werbach, Oberes Tor 7, statt.

Die Veranstaltung „Projekt Selbstständigkeit – von der Idee zur Gründung“ bietet Frauen die Möglichkeit, sich praxisnah zu informieren. Angesprochen sind Frauen, die nach einer neuen beruflichen Herausforderung suchen und sich vorstellen können, selbstständig tätig zu sein, eine Gründungsidee haben und mit ihrem zukünftigen Unternehmen ihre Existenzgrundlage sichern möchten oder im Nebenerwerb ihre Berufung zum Beruf machen möchten. Zwei Gründerinnen aus der Region Heilbronn-Franken berichten an diesem Abend über ihre Erfahrungen und ihren Weg von der Gründungsidee bis zur Umsetzung. Die Teilnehmerinnen erfahren mehr über das kleine Hotel oder den etwas anderen Hofladen.

Außerdem besteht die Möglichkeit, sich über das Beratungsangebot der Kontaktstelle Frau und Beruf und auch über die „Leader“-Förderung zu informieren. Diese bietet attraktive Fördermöglichkeiten für eine Existenzgründung oder Unternehmenserweiterung für Frauen im ländlichen Raum. Es können Fragen gestellt werden, und die Teilnehmerinnen können sich über Möglichkeiten und Stolpersteine einer Existenzgründung austauschen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018