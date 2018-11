Räume für Musikschule

Werbach.Dem Bauantrag zum Einbau einer Jugendmusikschule in das Untergeschoss der bestehenden Tauberhalle stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag einhellig zu.

Bauamtsleiter Oliver Schramm erläuterte die Maßnahme, bei der unter anderem der Jugendraum durch verschiedene bauliche Veränderungen in die Jugendmusikschule umgenutzt werden könne.

So sollen drei Räume eingerichtet werden. Die Nutzungsmöglichkeiten seien abgeklärt und kollidierten nicht mit anderen Interessenten. Bürgermeister Ottmar Dürr unterstrich, dass man gemeinsam mit dem Ortschaftsrat nun eine dauerhafte Räumlichkeit für Musikschule erreicht habe, in der geübt werden könne. Für den Umbau seien 50 000 Euro zur Verfügung gestellt worden, informierte Dürr.

Man wolle mit den Bauarbeiten zügig beginnen, erklärte Ortsvorsteherin Birgit Hörner. Möglicherweise könne man über das Sanierungsprogramm für den Umbau auch eine Förderung erhalten. ber

