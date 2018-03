Romantik von Schubert bis Strauss

Anzeige

Gamburg.Zunehmend weiten die Verantwortlichen der Gamburg ihr vielseitiges Veranstaltungs- und Kursprogramm auch auf die Wintersaison aus. Am Samstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr öffnet die Familie von Mallinckrodt erstmalig ihre privaten Wohnräume im Bischofsbau der Burg zu einem Liederabend im Zeichen der Romantik.

Mit Klavierbegleitung werden Lieder aus „Die schöne Müllerin“ und aus „Schwanengesang“ von Franz Schubert vorgetragen. Ebenso Stücke von Robert Schumann aus dem „Liederkreis Opus 24“ nach Heinrich Heine und dem „Liederkreis Opus 39“ nach Joseph von Eichendorff. Dazu erklingen Balladen von Carl Loewe sowie Lieder von Johannes Brahms und Richard Strauss.

So können sich die Zuhörer während dieser „Soirée musicale“ in der behaglichen Atmosphäre der historischen Raum-Enfilade zu romantischen Sehnsuchtsorten entführen und von tragischen Ereignissen mitreißen lassen, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen.