Rüdiger Klebes ist neuer Vorsitzender

Wenkheim.Zur Mitgliederversammlung des Fördervereins der Welzbach Grundschule in Wenkheim begrüßte Vorsitzende Brigitte Remspecher die Mitglieder und Gäste. Nach dem Kassenbericht von Sabine Seubert-Dürr, der von den Prüfern Christian Semel und Nicole Bauer eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt wurde, blickte die stellvertretende Vorsitzende, Schulleiterin Ulrike Münkel, zunächst auf das vergangene Schuljahr zurück, welches im Zeichen des 60. Geburtstags der Schule stand.

So seien zahlreiche 60-minütige Aktionen mit den Kindern unternommen worden, wie eine Baumpflanzaktion in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Werbach. Der Märchenerzähler Peter Glaser war zu Gast, die Kinder konnten sich sportlich mit Helmut Jeßberger vom Karate Verein Werbach betätigen, 60 Minuten Gesellschaftsspiele ausprobieren, auch mal 60 Minuten Stille „aushalten“ oder zusammen mit Emil Baunach 60 Minuten lang Müll in der Schulumgebung sammeln. Eine besonders gelungene Aktion war der Besuch des Pflegeheims „Haus am Welzbach“ in Werbach, wo die Kinder zusammen mit Bärbel Mitsch von der Musikschule Frühlingslieder sangen. Bei einem Spendenlauf der Schüler kamen 2060 Euro zusammen. Dieses Geld wurde für einen Basketballkorb und eine Reckstange im Schulhof ausgegeben. Höhepunkt des Jubiläumsjahres war dann das Schulfest, das vom Lehrerkollegium, dem Elternbeirat und dem Förderverein bestens organisiert wurde.

Neben den täglichen Angeboten wie der Betreuung am Vor- und Nachmittag unterstützte der Förderverein im vergangenen Schuljahr die in Kooperation mit der Musikschule Werbach durchgeführte Aktion „Singende Grundschule“, den Besuch des Theaters in Würzburg , die Ausbildung der Juniorhelfer der Schule und das Patenkind Pradip.

Nach der Entlastung des Vorstands fanden Neuwahlen statt. Als Vorsitzender wurde Rüdiger Klebes gewählt. Des Weiteren wurden gewählt: Melanie Hörner und Ulrike Münkel (zweite Vorsitzende), Sabine Seubert-Dürr (Kassenwartin), Nicole Bauer und Christian Semel (Kassenprüfer), Marion Dluzak (Schriftführerin).

Schulleiterin Ulrike Münkel verabschiedete die Brigitte Remspecher und dankte ihr für ihr außergewöhnliches Engagement. Viele Anregungen und Initiativen seien der Vorsitzenden zu verdanken.

Bürgermeister Ottmar Dürr bedankte sich bei Förderverein, Eltern, Schulleitung und Lehrern für die hervorragende Arbeit an der Schule.

