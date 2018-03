Saisoneröffnung ist am 6. Mai geplant

Anzeige

Wenkheim.Seine Jahreshauptversammlung führte der Schwimmbadförderverein Welzbachtal im Gruppenraum der DLRG im Rathaus durch. Philipp Bopp vom Vorstandsteam führte durch die Versammlung. Nach dem Totengedenken folgte der Tätigkeitsbericht: Die Eröffnung des Bades fand ohne großes Fest statt, dafür gab es Ende Mai wieder ein Weißwurstfrühstück, das sehr gut angenommen wurde, hieß es. Neben dem allgemeinen Badebetrieb mit Aufsicht und Instandhaltung des Geländes und der Räumlichkeiten führte der Verein wieder ein Ferienprogramm durch, das aus einer Nachtwanderung und anschließendem Nachtschwimmen bestand. Auch wurde das beliebte Familien-Feierabend-Schwimmen veranstaltet.

Die vergangene Saison startete außerdem mit einem neuen Kioskteam, Pimlapat Apostolovski zeichnet hierfür verantwortlich. Investiert wurde in einen Rasenmähroboter, einem neuen Tor am Wiesenweg, der Instandhaltung des Zaunes sowie im Kiosk in neue Fenstergitter und einem neuen Dunstabzug. Eingewintert wurde das Bad dann im Oktober.

Die Badesaison war erfolgreicher als erwartet, freute sich Bopp. Das sehr wechselhafte Wetter hätte sich jedoch an den Besucherzahlen gezeigt, in finanzieller Hinsicht sei der Erfolg spürbar durch die verkauften Dauerkarten, mit denen viele Badegäste den Verein und somit das Bad bewusst unterstützten.