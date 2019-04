Satzungsänderung mehrheitlich beschlossen

WENKHEIM.Ein volles Programm hatten die Mitglieder bei Jahreshauptversammlung des Fördervereines Schwimmbad Welzbachtal zu absolvieren. Standen doch mehrere Satzungsänderungen an.

Nach der Begrüßung durch Philipp Bopp, Sprecher des Vorstands, folgte ein kurzes Gedenken an die 2018 verstorbenen Vereinsmitglieder, bevor Stephen Hörner den Tätigkeitsbericht des Vorstands vortrug.

Wie immer begann das Vereinsjahr mit der Auswinterung des Welzbachbades und der Aufsichtsplanung für die Saison. Anfang Mai war die Eröffnung der Badesaison. Das Weißwurstfrühstück fand Anfang Juni statt, musikalisch begleitet von der Gruppe „Spätlese“ Külsheim. In diesem Rahmen wurde ein Qutdoor-Tischkicker an das Bad übergeben. Feierabendschwimmen war nur einmal während der Saison.

Der Vorstand besuchte ein Seminar zum Datenschutz und ein „Kummerkasten“ wurde installiert und von den Besuchern auch rege genutzt.

Beschafft wurden für das Bad neue Tische und Stühle sowie neue Sonnenschirme zum Ausleihen an die Badegäste. Für die Aufsichten wurde ein finanzieller Zuschuss zur Bekleidung gegeben.

Der Bericht von Kassenwart Simon Göhricke schloss sich an, das positive Rechnungsergebnis mit einem kleinen Plus und einem beruhigenden Finanzpolster führte allgemein zu zufriedenen Gesichtern. Die Kassenprüfer Christian von der Gröben und Björn Schmidt hatten die Kasse geprüft und keine Mängel festgestellt. So empfahlen sie der Versammlung die Entlastung des Vorstandes.

Bei den Grußworten wurde von Philipp Bopp das Schreiben des Bürgermeisters vorgelesen und Ortsvorsteher Emil Baunach wollte keine großen Worte machen, da er selbst Mitglied des Vorstands sei, sprach aber im Namen der Ortsverwaltung dem Verein seinen Dank aus für die Beteiligung an Ferienprogramm und Waldfest, aber auch für die großartige Leistung im Welzbachbad.

Michael Zwingmann, Gemeinderat und Vertreter der DLRG Werbach, sagte im Namen der beiden Organisationen dem Förderverein ein Dankeschön für die einzigartige Leistung, besonders an Emil Baunach, der neben seiner Tätigkeit als Ortsvorsteher während der Saison beinahe Tag und Nacht im Schwimmbad anzutreffen sei.

Alexander Baumann, der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Wenkheim, dankte dem Verein für die Arbeit und die Erhaltung des Welzbachbades. Sei es doch in der heutigen Zeit, in der Schwimmen immer mehr vom Stundenplan der Schulen gestrichen werde, umso wichtiger, den Kindern die Möglichkeit zu geben, in der Freizeit das Schwimmen zu erlernen.

Auch sein ganz spezieller Dank ging an Emil Baunach. Im Anschluss bat er die Versammlung um die Entlastung des Vorstands. Sie erfolgte einstimmig.

Der umfangreichste Punkt des Abends waren die Satzungsänderungen, die ohne große Diskussionen beschlossen wurden.

Geändert wurde der Vereinsname von Förderverein Schwimmbad Welzbachtal in Schwimmbadförderverein Welzbachtal, da dieser Name bereits jetzt gebräuchlich und auch „griffiger“ sei. Außerdem wurden geändert: Die Angaben zur Gemeinnützigkeit, die Alleinvertretungsbefugnis des Vorstands wurde konkretisiert, ebenso die Beschlussfähigkeit des Vorstands sowie die Protokollierungsmodalitäten. Die Amtszeit des Vorstands wurde von zwei auf drei Jahre erhöht, die Angaben zur Geschäftsordnung und die Modalitäten der Einladung zur Mitgliederversammlung wurden ebenfalls geändert.

Weiterhin wurden Änderungen zur Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung und Angaben bezüglich Stimmenmehrheit bei Mitliederversammlungen beschlossen. Neu ist auch, dass künftig zwei stellvertretende Kassenprüfer gewählt werden. Die Änderungen wurden mit der erforderlichen Stimmenmehrheit genehmigt.

Ein Beisitzer schied auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Zur dessen Komplettierung wurde Marvin Hauke einstimmig gewählt.

Anschließend informierte Bopp über die Informationspflichten nach Paragraf 13 der Datenschutz-Grundverordnung, sowie über die Datenerhebung, -verarbeitung und die Speicherdauer der personenbezogenen Daten.

Stephen Hörner stellte die Planung für 2019 vor. Mit den Rettungsschwimmern gab es bereits ein Treffen, bei dem die Planung der Aufsichtsstunden begonnen wurde. Die Auswinterung des Bades habe bereits begonnen und werde an den kommenden Wochenenden fortgesetzt. Die Eröffnung solle am 5. Mai stattfinden und am 25. Mai sei wieder Weißwurstfrühstück. Für das Familien-Feierabendschwimmen und für das Ferienprogramm stünden die Termine noch nicht fest. Für das Planschbecken werde ein neues Sonnensegel beschafft, das bisherige fiel einem Sturm zum Opfer. Für den Sitzbereich am Kiosk würden neue Pavillons beschafft und für den Beckensauger stehe eine Reparatur an. Den Aufsichtsführenden werde wieder ein Zuschuss zur Bekleidungsbeschaffung gewährt. Die Homepage solle überarbeitet und etwas „abgespeckt“ werden. Bildergalerien würden aus Gründen des Datenschutzes entfernt.

Für den Kiosk wurde ein neuer Pächter gefunden. Emanuele la Rosa werde den Kiosk ab der neuen Saison übernehmen. Er betreibe mit seiner Familie bereits den Kiosk am Dallenbergbad Würzburg sowie im Freibad Üttingen und verfüge somit über das Know-how und die Erfahrung. Emil Baunach und Albrecht Rudolf haben den Vertrag mit ihm ausgehandelt.

Zum Schluss dankte Bopp nochmals allen Helfern, Unterstützern und Spendern für ihre Mithilfe zum Betrieb des Bades. Er wies aber auch darauf hin, dass immer Leute gebraucht würden und jeder mithelfen könne beim Ein- bzw. Auswintern des Bades, beim abendliche Saubermachen von Liegewiese und Spielplatz, bei den Veranstaltungen. Hilfe werde immer gebraucht und es sei schön, wenn sich die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen lasse. wbp

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019