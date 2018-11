Schalamon und Schlachter 65 Jahre dabei

Werbach.Die Heilige Cäcilia gilt als Patronin der Kirchenmusik. Seit seiner Gründung ist der Werbacher Männergesangverein eng mit der Patronin verbunden, die die Vereinsfahne mit dem Leitspruch „Zu Freud und Leid, zum Lied bereit“ ziert.

Die traditionelle Cäcilienfeier begann in diesem Jahr am Vorabend des Christkönigsfests in der Pfarrkirche St. Martin mit dem von Pfarrer Hermann Konrad zelebrierten Festgottesdienst, den der Männerchor mit Chorleiter Dieter Bender eindrucksvoll mit verschiedenen Chorsätzen mitgestaltete.

Anschließend traf sich die Sängerfamilie wieder im festlich dekorierten Probenraum zur weltlichen Feier. Vorsitzender Thomas Hörner begrüßte unter anderem den Vize-Präsidenten des Sängerbundes Badisch-Franken, Wolfgang H. Runge, und Bürgermeister Ottmar Dürr.

Nach dem Abendessen standen die Ehrungen langjährig aktiver Sänger und passiver Vereinsmitglieder im Mittelpunkt. Wolfgang H. Runge ehrte die Sänger Franz Schalamon für 65 Jahre und Fritz Wohlfarth für 50 Jahre Singen im Chor mit den Ehrennadeln und Urkunden.

Wolfgang H. Runge begann seine humorvolle Ehrungsrede mit der Frage, weshalb Menschen für langjähriges Singen eigentlich geehrt werden. Singen bereitet den Sängern Freude, aber dafür werde niemand geehrt und dafür gibt es auch keine Förderungen durch die Institutionen. Eine Gesellschaft funktioniere nur, wenn Einzelne sich freiwillig für Dinge engagierten, die der Staat und die Kommunen nicht leisten könnten. Hierzu erbringe das Singen im Chor einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Kultur in der Gesellschaft. Dafür verleihen der Badische (für 65 Jahre) und der Deutsche (für 50 Jahre) Chorverband Ihre Ehrennadeln wie Goldmedaillen im Sport.

Thomas Hörner übernahm die Ehrung langjähriger passiver Vereinsmitglieder. Theo Schlachter ist seit 65 Jahren dabei. Aus gesundheitlichen Gründen hat er seine langjähriger aktive Sängerkarriere vor einige Jahren beendet und begleitet den Verein häufig als interessierter Zuhörer. Karl Liebler und Albrecht Kuhn erweisen dem Verein jeweils bereits seit 50 Jahren die Treue. Thomas Hörner dankte allen Jubilaren für ihre Treue und ihr Engagement und überreichte Flasche Wein .

In seinem Grußwort nahm Bürgermeister Ottmar Dürr das Thema seiner Vorjahresrede wieder auf. Den Wunsch, der Männergesangverein möge doch die Hymne „FC Bayern, Stern des Südens“ in einstudieren, könne der Verein aus aktuellem Anlass ruhigen Gewissens ein Jahr zurückstellen. Die Feier wurde mit weiteren Lieder unter Leitung von Dirigent Dieter Bender und anschließendem gemeinsamen Singen in froher Runde umrahmt. mgv

