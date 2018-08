Slapstick und die Sehnsucht nach der Liebe

Gamburg.Faust, Mephisto, Gretchen, Marthe Schwerdtlein, Wagner, Valentin, Hexe, Schüler, Lieschen, Direktor, Dichter, lustige Person, Erzengel, der Herr, Erdgeist, Chor der Engel, Stimme von oben, ein Pudel und viele mehr: Alle Rollen aus Goethes „Faust - Der Tragödie erster Teil“, die einem großen Theater die Beschäftigung eines ganzen Schauspielensembles garantieren, hat Regisseur Thilo Schlüssler einem einzigen Schauspieler überlassen: Steffen Schlösser präsentiert des Meisters größtes Werk in 90 Minuten mit Witz, Pathos und großer Nähe zum Zuschauer.

Premiere hatte das Ein-Mann-Stück 2012 am Landestheater Parchim, wo es mit grandiosem Erfolg drei Jahre auf der Landesbühne sowie auch an Partnerbühnen und zahlreichen Spielstätten vorwiegend im norddeutschen Raum zu sehen war. Nach über 100 Auftritten an Theatern und Off-Bühnen, in Stadthallen, Gewölbekellern, Burgen, Klöstern oder Klassenzimmern trägt Steffen Schlösser das Stück frisch und dynamisch durch ganz Deutschland. Nach der erfolgreichen Premiere vor einem Jahr auf der Gamburg wird er seine Faust-Version auf zahlreiche Nachfrage hin am 31. August, um 20 Uhr, erneut im einzigartigen Rittersaal der Burg aufführen.

Auch heute ist der Fauststoff keineswegs verstaubt. Denn es geht um allgegenwärtige Themen, die Goethe in einem seiner wichtigsten Kulturbeiträge behandelt: Um die Sehnsucht nach Liebe, nach Abenteuer, den Durst nach Allwissenheit und Perfektion zwischen Himmel und Erde, Gut und Böse. Abwechslungsreich und ansprechend verpackt mit Slapstick, interaktiven Akzenten und der originalen Wortgewalt des Urhebers wird das Publikum mitgenommen auf die Reise. Die ungewöhnliche Inszenierung dieses zeitlosen Bildungsguts ist in dieser Form einzigartig und für Erwachsene und Jugendliche gleichermaßen verständlich.

Der in Worms geborene Steffen Schlösser tritt deutschlandweit an unterschiedlichsten Spielorten auf. Seit seiner Ausbildung zum staatlich geprüften Schauspieler am Europäischen Theaterinstitut Berlin (ETI) entwickelt er sein Talent stetig in Schauspielklassen und Workshops weiter. Er trat drei Spielzeiten im Ensemble des Jungen Staatstheaters Parchim auf und arbeitet bis heute für diverse Theater-, Film-, TV- und Hörspielproduktionen, etwa beim ZDF oder WDR. Schlösser ist auch ein vielseitiger Musiker, der regelmäßig Arrangements und Kompositionen für Film- und Theaterprojekte kreiert.

Eine Platzreservierung ist unter Telefon 09348/605 oder mail@burg-gamburg.de möglich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018