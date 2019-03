„Sound of Joy“ veranstaltet Festival

Werbach.Musizieren in der Betriebs- oder Behördengemeinschaft hat eine jahrhundertalte Tradition. Der Chor „Sound of Joy“, eine Abteilung der Musikschule Werbach, veranstaltet für Betriebs- und Behördenchöre einen „After Work Chor Event“ für Betriebs- und Behördenchöre. Das „After Work Chor Event“ findet am Freitag, 29. März, um 19.30 Uhr in der Werbacher Tauberhalle statt. Interessierte Chöre aus Betrieben und Behörden sind willkommen. Kontakt: Musikschule.Werbach@web.de im Internet. Aktuell wird die Musik in Firmen und Behörden im Rahmen von Team-Bildungs-Maßnahmen wieder neu entdeckt. „After Work Chor Event“ ist Teil des Chor-Festivals 2019. Am Samstag, 30. März, findet nachmittags ein Chor-Work-Shop mit verschiedenen Angeboten statt. Abends, ebenfalls in der Tauberhalle Werbach, steht ein Liederabend mit Chören aus der Region auf dem Programm. Mit dem Chor Festival 2019 will der Chor „Sound of Joy“ die Freude an der Chormusik vermitteln und aufzeigen, dass die Chormusik lebt und Zukunft hat. Interessierte Sängerinnen und Sänger können teilnehmen.

