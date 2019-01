Werbach.27 Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Martin zogen am Dreikönigstag von Haus zu Haus, um den Segen Gottes zu allen Bewohnern zu bringen. Die Werbacher Sternsinger sammelten an diesem Tag die stolze Summe von 3744,67 Euro für Kinder in Peru und weltweit. Bild: Elke Heintz

