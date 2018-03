Stimmgewaltig und schwungvoll

Anzeige

Die Sänger des „Rebelcanto“, einem Chor des MGV Frohsinn Helmstadt und dirigiert von Rainer Kogelschatz, sangen „Siyahamba“ aus Südafrika und „Inside Your Heaven“ mit drei Solisten.

Die Damen und Herren der Chorgemeinschaft Althausen/Edelfingen unter der Leitung von Peter Ruppert, vertreten durch Dr. Theo Eras, trugen „An hellen Tagen“ und „Ein schöner Tag“ vor.

Die Männer des MGV Oberaltertheim mit Chorleiter Claudiu Berberich gaben „Die lustigen Tage aus dem Sudetenland“ und „Der Tod von Basel“ zum Besten. Die Sänger des GV Frohsinn Höhefeld unter der Leitung von Christiane Modes begrüßten den Frühling mit „Tititomba“ und „San Bernadino“.

Der gemischte Chor des GV Eintracht Impfingen stand unter der Führung von Stefanie Buck-Neuhäuser und trugen die Lieder „Früh ling“ und „Heimweh - Brennend heißer Wüstensand“ vor.

Als Abschuss des ersten Teiles des Liederabends brachten die Herren des MGV Eintracht Uissigheim, unter der Leitung von Christine Bischoff, „Alte Liebe rostet nicht“ und das Wanderlied „Wohl auf in Gottes schöne Welt“ auf die Bühne.

Die Sänger aus Uissigheim eröffneten den zweiten Teil des Liederabends mit dem „Bierlied“ und „Wir sind die Könige der Welt“. Der gemischte Chor aus Impfingen trug die besinnliche Weise „Ein frohes Lied“ und „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay vor. Die Sänger aus Höhefeld boten die Ballade „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern und griechische Volksweise „Eleni“ dar. Die Männer aus Oberaltertheim sangen „In stiller Nacht“ und das schwungvolle „Schöne Isabella“ von den Comedian Harmonists.

Die Chorgemeinschaft Althausen/Edelfingen erfreuten mit der irischen Volksweise „Es klingt ein Lied“, das eine Sängerin auf dem Waldhorn begleitete und dem neapolitanischen Lied „Funiculi – Funicula“. Die Sänger aus Helmstadt gaben „Wie kann es sein“ und „Tears in Heaven“ zum Besten. Mit „You Raise Me Up“ kam der Chor der Forderung nach einer Zugabe nach. Bei „Rock in Jerusalem“, einer weiteren Zugabe, klatschte das gesamte Publikum den Beat mit. Den offiziellen Teil des Liederabends beendete der Gastgeberchor mit dem afrikanischen Lied „The Lion sleeps tonight“ und „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Sie begeisterten die Zuhörer mit ihrer Zugabe „Samba le le“.

Die 155 Sänger der sieben Chöre gestalteten mit ihren Liedvorträgen das Programm sehr abwechslungsreich.

Die Stücke wurden stimmgewaltig und auch leise, schwungvoll, getragen und ruhig dargebracht. Es wurde in verschiedenen Sprachen gesungen, es war sowohl altbekanntes Liedgut darunter, bei dem jeder im Saal leise mit summte, aber ebenso wurden auch nicht so bekannte Werke zu Gehör gebracht.

Der Vorsitzende Robert Müller bedankte sich bei allen Mitwirkenden und den vielen freiwilligen Helfern und überreichte zusammen mit Anita Bartsch kleine Präsente.

Mit einem gemütlichen Beisammensein endete ein harmonischer Abend.

