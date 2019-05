Tag der offenen Tür am 19. Mai

Werbach.Ein Tag der offen Tür mit Instrumentenvorstellung findet bei der Musikschule Werbach am Sonntag, 19. Mai, von 12 bis 14 Uhr statt. Die Musikschule Werbach hat neue und künftig auch eigene Räume für den Musikunterricht. Bedingt durch die Renovierung der Hauptschule hin zur Ganztagesgrundschule entfallen langfristig die bisher genutzten Räume für den Unterricht. Dankenswerterweise hatten der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung Werbach die Idee, dass die bisherigen Jugendräume in der Tauberhalle, Untergeschoß, zu Musikräumen umgebaut wurden. In der Ausstattung wurden die besonderen Anforderungen von Musikräumen berücksichtigt.

Mit einem „Tag der offen Tür“ präsentiert die Musikschule Werbach die neuen Räume. Verbunden damit ist die Instrumentenvorstellung für alle interessierten Nachwuchsmusiker. Die Lehrkräfte der Musikschule präsentieren die jeweiligen Instrumente und beantworten dabei Fragen rund um eine musikalische Ausbildung.

Der „Tag der offen Tür“ ist eingebunden in das Rahmenprogramm mit der Einweihung der fünften Gruppe am Kinderhaus. Ab 15 Uhr bieten Kindergarten und Musikschule Kaffee und Kuchen in der Tauberhalle an. Zur Unterhaltung spielen auf die Jugendmusikkapelle und das Blasorchester Welzbach-Tauber, beide geleitet von Achim Klein.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.05.2019