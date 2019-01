Thema Infrastruktur steht 2019 auf der Agenda

Beim Neujahresempfang der Gemeinde Werbach zog Bürgermeister Ottmar Dürr eine positive Bilanz für das vergangene Jahr und benannte zugleich die Infrastruktur als das zentrale Thema für 2019.

Werbach/Gamburg. Gemeinsam mit seiner Gattin Ute Müller-Dürr durfte der Rathauschef rund 150 Gäste zu der Veranstaltung in der Gamburger Bürgermeister-Alois-Lang-Halle begrüßen.

„Wir stehen recht ordentlich da“ – so lautete das Fazit von Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr für das vergangene Jahr. Beim Neujahrsempfang der Gemeinde in der Bürgermeister-Alois-Lang-Halle ließ der Rathauschef das vergangene Jahr nochmals Revue passieren. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom katholischen Kirchenchor und dem Männergesangsverein Gamburg unter Leitung von Hans Ulrich.

Gut aufgestellt

„Handel und Gewerbe sind gut aufgestellt, die Gemeinde verbuchte erneut sehr ordentliche Gewerbesteuereinnahmen“, nannte Dürr einen der Gründe für die positive Entwicklung der Gemeinde im vergangenen Jahr. Auch die Zahl der Bürger, die „gute Arbeit“ haben, sei weiterhin hoch.

Neben der erfreulichen wirtschaftlichen Lage hob der Rathauschef auch die gute demografische Entwicklung in Werbach hervor. „Wir haben eine äußerst hohe Geburtenrate“, so der Bürgermeister.

Die gute wirtschaftliche Lage habe es zudem ermöglicht, dass die Gemeinde 2018 zahlreiche Projekte haben umsetzen oder starten können, „welche die Lebensqualität für die Menschen verbessern und unseren Standort stärken“. Als Beispiele nannte Dürr unter anderem den Baubeginn des Hauses der Generationen in Werbach und die Verbesserung der Breitbandversorgung und der Mobilfunksituation.

Nach seiner Aussage soll der Ausbau der Infrastruktur im laufenden Jahr einen Schwerpunkt auf der kommunalen Agenda bilden. So soll unter anderem die Generalsanierung der ehemaligen Werkrealschule in die Tat umgesetzt werden, um dort eine Ganztagesgrundschule einzurichten. Außerdem steht auf der Aufgabenliste der Gemeinde auch noch die Realisierung des Wohngebiets „Innere Aub“ im Ortsteil Wenkheim und die Fortsetzung der Bauarbeiten am Haus der Generationen.

Über die Grenzen geblickt

In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr ließ Ottmar Dürr seinen Blick auch über die Grenzen seiner Gemeinde hinaus schweifen. „Wir leben in einer Zeit vieler Krisen und vieler Umbrüche“, betonte er. Alte Gewissheiten würden schwinden, konstatierte das Werbacher Gemeindeoberhaupt mit Blick auf EU, Welthandelsordnung und die transatlantische Partnerschaft mit den USA.

Sorgenvoll äußerte er sich mit Hinblick auf die anstehenden Europawahlen und die Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. „Mir liegt viel daran, dass dabei die Parteien außen vorbei bleiben, die rechtsextreme Ideologien vertreten, die Antisemiten und Rassisten in ihren Reihen haben“.

Gewählt wird im kommenden Jahr indes nicht nur auf Europa- und Landesebene. Am 26. Mai stehen auch in Werbach Kommunalwahlen an. „Gehen Sie wählen, geben Sie Ihre Stimme ab, nutzen diese klassische Form der Bürgerbeteiligung“, appellierte Dürr daher an die Gäste. Daneben ermunterte er die Bürger auch, sich als Kandidaten für die Kommunalwahl aufstellen zu lassen. Eine frohe Botschaft hatte Wolfgang Reinhart im Gepäck. „Wir können hoffnungsvoll ins neue Jahr blicken“, betonte der Landtagsabgeordnete des Main-Tauber-Kreises in seinem Grußwort. Das Land Baden-Württemberg werde auch weiterhin ein guter Partner für die Kommunen sein, versprach er. Kopfzerbrechen bereitete jedoch auch dem Christdemokraten die gegenwärtige Lage in Europa.

Megathema Digitalisierung

„Der Weg zurück zu Nationalismus, Protektionismus und Populismus wird uns nicht in die Zukunft führen“, zeigte sich der Landespolitiker überzeugt. Als ein Megathema für die Zukunft sieht Reinhart die Digitalisierung. Zwar verlaufe diese mittlerweile in einem Tempo, bei dem die Menschen fast schon nicht mehr mitkämen, dennoch gelte es, dranzubleiben.

Verdiente Ehrungen

Auf dem Programm standen bei dem Neujahresempfang neben dem Blick zurück auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Ehrungen. Den Anfang machten die verdienten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Gamburg.

Für 25 Jahre im aktiven Dienst erhielten Klaus Seidenspinner, Thomas Schultes und Burkhard Ries das silberne Feuerwehrabzeichen aus den Händen des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Heiko Wolpert und des Ersten Landesbeamten Ulrich Derpa.

Für 40 Jahre aktiven Dienst wurden Rainer Bethäuser, Hermann Kaufmann, Martin Preiwisch und Michael Spinner mit dem goldenen Feuerwehrabzeichen geehrt. „Sie sind die Stützen unserer Hilfsorganisation“, lobte Heiko Wolpert das Engagement der Floriansjünger.

Retter in Not

Retter in der Not sind auch die Blutspender, die bei dem Neujahrsempfang geehrt wurden. Zehn Mal gespendet haben Peter Hartmann, Martin Preiwisch, Thea Spies und Jonathan Stoy. Sie erhielten dafür die Blutspender-Ehrennadel in Gold. Überreicht wurde diese von Stefan Trunk, Vorsitzender der DRK-Ortsgruppe Werbach, und der CDU-Bundestagsabgeordneten Nina Warken. Für 25 Spenden ausgezeichnet wurde Hannelore Dengel. Sie erhielt die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit dem goldenen Lorbeerkranz und der Zahl 25.

Nochmals doppelt so oft haben Hermann Kaufmann, Karl Lychowid, Adolf Schmidt und Stefan Simmerling ihren Lebenssaft zur Verfügung gestellt. Sie durften dafür die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und der Zahl 50 entgegennehmen. „Ich darf Sie ohne wenn und aber als Leuchttürme der Nächstenliebe bezeichnen“, bedankte sich Bürgermeister Ottmar Dürr bei den Geehrten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019