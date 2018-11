Tobias Schwarzbach zum Standesbeamten bestellt

Werbach.Der Bestellung von Tobias Schwarzbach zum Standesbeamten stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag im Werbacher Rathaus einhellig zu.

Bei der Gemeinde Werbach besitzen bisher Edeltraud Both und Manfred Müller die Qualifikation zum Standesbeamten. Außerdem darf Bürgermeister Ottmar Dürr Eheschließungen vornehmen. Da Manfred Müller im Mai 2019 in den wohlverdienten Ruhestand geht, wie Bürgermeister Dürr informierte, sei die Bestellung eines neuen Kollegen nötig, der Edeltraud Both in deren Abwesenheit vertreten könne. Tobias Schwarzbach habe im September dieses Jahres erfolgreich den Grundlehrgang für diese Aufgabe mit Prüfung in Bad Salzschlirf abgeschlossen.

Damit erfülle der 35-Jährige die rechtlichen Voraussetzungen für die Eignung dieses Amtes. Gemäß des geltenden Gesetzes sei für die Bestellung zum Standebeamten die Gemeinde zuständig. Dem Vorschlag, Tobias Schwarzbach mit Wirkung vom 6. November zum Standesbeamten zu bestellen, folgte der Gemeinderat einstimmig. ber

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018