Tragende Säulen des kulturellen Lebens

Ein Stelldichein auf Burg Gamburg gaben sich am Sonntag Fanfarenzüge aus der Region. Ihre Auftritte sorgten bei den Zuschauern für Begeisterung.

Gamburg. „Schloss Gamburg ist unser Heroldeheim, umgeben von Wall und Mauer. Dort kehren zu Proben und Spielen wir ein, hoch über den Ufern der Tauber“, heißt es in der dritten Strophe des Lieds der Fränkischen Herolde. Geschrieben und komponiert hat das Werk Alfred Meckel vor 60 Jahren bei der Gründung des Vereins der Fränkischen Herolde eben auf genau dieser Gamburg, auf der sich die Fanfarenzüge aus Höhefeld, Neubrunn, Dertingen, Kützbrunn, Unterschüpf und Osterburken erneut zum gemeinsamen Musizieren trafen. Letztmals war man 2011 an diesem historischen Ort aufgetreten, in diesem Jahr passend mit dem Schlosserlebnistag zusammenfallend.

Beeindruckendes Bild

Die Familie von Mallinckrodt hatte wieder den weitläufigen Burggarten zur Verfügung gestellt für die über 200 Musiker und die vielen Besucher, die sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Jeder Fanfarenzug zog einzeln ein und wurde mit den begleitenden Fahnenschwingern und viel Applaus begrüßt; vorausgehend immer der Standartenträger, gefolgt von den Fahnenschwingern mit ihren übergroßen Bannern.