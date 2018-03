Umsetzung soll nach und nach erfolgen

Mit deutlichen Worten verurteilte Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr in der Sitzung ein Umweltdelikt, das am Dienstag entdeckt worden war. Im Bereich des Steinbruchs Schotterwerk Hohenlohe Bauland hat ein Unbekannter Bettfedern entsorgt. Wie Dürr am Mittwoch auf Nachfrage der FN sagte, habe man den Umweltfrevel inzwischen angezeigt.

Keine Gemeinderatssitzung ohne das Thema Grenzfestlegung von Biotopen und ihre Einhaltung. So brachte Albrecht Rudolf am Dienstag das Thema erneut auf den Tisch. Grenzverstöße seien keine Bagatell-angelegenheiten. Hier könnten auch finanzielle Strafen erteilt werden. Eigenmächtige Schlegelarbeiten an der Hecke könnten nicht geduldet werden. Wie Bürgermeister Dürr sagte, habe er am Biotop am Weg zum „Wolftel“ durch ein Vermessungsbüro eine Grenzfeststellung vornehmen lassen. Bei der dort befindlichen Hecke stehe ein Teil auf einem Feldweg und auch auf dem angrenzenden privaten Grundstück. Wegen der privat vorgenommenen Schlegelarbeiten werde er mit dem Landwirt sprechen, damit dies in Zukunft unterlassen wird. ber