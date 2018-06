Umstellung des Haushalts

Anzeige

Den Kern des NKHR bilde die Ablösung des kameralen Buchungsstils bei den Städten und Gemeinden durch die doppische kaufmännische Buchführung. Mit der Umstellung werden noch weitere Neuerungen in die Verwaltung einziehen, wie etwa eine Haushaltsgliederung nach Produktbereichen und eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung.

Wie Michael Ank erklärte, werde auf den Ansatz in der Vergangenheit geleisteter Investitionszuschüsse an Dritte in der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2019 verzichtet. Dem stimmte der Gemeinderat ebenso zu wie der Umstellung der EDV in Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum „Iteos“. Für die Umstellung sind im Etat 2018 Mittel in Höhe von 10 000 Euro eingestellt. ber

