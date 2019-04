Unterstützung für Waisenhäuser

Den „Ride for Hope 2019“ der Organisation „Christ Hope“ im südlichen Afrika haben mit Klaus Reinhart und Karl Lenz zwei Werbacher unterstützt.

Wenkheim. 21 Motorradfahrer und Helfer besuchten dabei verschiedene Carepoints von Christs Hope. Traumhafte Erlebnisse und Eindrücke haben die Teilnehmer während der Fahrt begleitet.

Die „Ride for Hope 2019“ in Südafrika, Swasiland und Lesotho war für Klaus Reinhart (Wenkheim) und Karl (Charly)Lenz (Werbachhausen) ein Erlebnis besonderer Art. Nach Flügen von Berlin, Brüssel und Frankfurt nach Johannesburg hatte sich die Motorradfahrergruppe, bestehend aus Europäern und Südafrikanern, mit den Helfern in den Begleitfahrzeugen auf der Farm eines befreundeten Ehepaares zusammengefunden. Ausrichter der rund 3000 Kilometer umfassenden Rundfahrt war die Organisation Christs Hope, die in Sub Sahara Afrika Waisenhäuser (Carepoints) für von Aids betroffene Kinder unterhält. Für die Errichtung eines weiteren Carepoints in Südafrika waren im Vorfeld in Deutschland und Belgien etwa 35 000 Euro gesammelt worden.

Der Besuch im Carepoint „Jordan“ bei Johannesburg war ein erster Höhepunkt der fast dreiwöchigen Reise. Die Kinder durften auf dem Christs Hope Gelände eine Runde Motorrad mitfahren. Hier soll eine zweite Gruppe mit rund 50 Waisenkindern demnächst eingerichtet werden.

Der Wenkheimer Klaus Reinhart fuhr mit einem geländegängigen Pickup mit zwei weiteren Fahrzeugen mit Anhänger hinter den Motorradfahrern her. Karl Lenz saß auf dem Beifahrersitz, konnte durch eine auftretende Infektion nur bedingt mitarbeiten und musste gegen Schluss in zwei südafrikanischen Krankenhäusern behandelt werden.

Durch den Nationalpark

Von der südlich von Johannesburg gelegenen Farm ging es zunächst vorbei an der Region Johannesburg-Pretoria in den Norden Südafrikas, in die Provinz Limpopo bis an die Grenze zum Nachbarstaat Mozambique. Die Durchfahrt durch den Krüger-Nationalpark mit der interessanten Tierwelt war ein weiterer Höhepunkt der Rundfahrt. Unterwegs genoss man die herrlichen Landschaften. Übernachtet wurde auf einem Campingplatz und in einem Feriendorf in urwaldähnlicher Umgebung.

Über die ebenfalls reizvolle Provinz Mpumalonga ging es in das Königreich Swasiland, wo alle Fahrer mit den schlechten Straßenverhältnissen zu kämpfen hatten. Dort wurde ein weiterer Carepoint von Christs Hope besucht. Die Kinder und das Personal erwarteten schon sehnsüchtig die „Fremden“. 50 Kinder werden hier mit Unterstützung aus den USA betreut. Die Grenzabfertigungen in das Königreich waren von besonderer Art. Alles ging reibungslos. Übernachtet wurde auf dem Land eines Christs Hope nahestehenden Farmers.

Über die Provinz Kwazulu-Natal ging es danach in das Königreich Lesotho. Dort war der Sani Pass mit über 3000 Meter Höhe zu überwinden. Straßenverhältnisse, wie man sie sich in Deutschland nicht vorstellen kann, waren zu meistern. Die Landschaft von bezaubernder Schönheit, die dort lebenden Menschen von einer besonderen Herzlichkeit. Übernachtet wurde im Zelt und in Lodges an einem riesigen Stausee.

Unvergessen werden den Teilnehmern die Sonnenuntergänge und - aufgänge bleiben. Über felsige Straßen ging es zurück in die südafrikanische Provinz Free State, wo bessere Straßenverhältnisse, herrliche Landschaften mit Felsformationen und dazwischenliegenden große Farmen auf die Teilnehmer warteten.

Herrliche Landschaften

Langsam ging es wieder in Richtung Johannesburg auf die Ausgangsfarm, wo die gemieteten Motorräder gereinigt und anschließend abgegeben werden mussten. Drei Tage Relaxen und Erholung von der strapaziösen, aber abenteuerlichen Fahrt waren vor dem Rückflug nach Frankfurt angesagt. Hubschrauberflüge und Fahrten mit Quads wurden angeboten.

Die Gruppenmitglieder aus Deutschland, Belgien und Südafrika waren inzwischen zu einer richtigen „Einheit“ zusammengewachsen. Einige kannten sich schon von der „Ride for Hope 2017“ aus Namibia, wo Christs Hope Deutschland mehrere Carepoints betreibt. 2021 sollen dann die Carepoints in Tansania und Kenia im Rahmen einer „Ride for Hope“ besucht werden. rei

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019