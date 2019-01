Veränderungen im Führungsteam

Werbach.Ehrungen und Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung des MSC Werbach.

Zur Generalversammlung des MSC waren 29 Mitglieder und Gäste ins TSV-Sportheim gekommen. Nach der Begrüßung blickte Roland Kraft, einer von drei Vorsitzenden, auf das Jahr 2018 zurück.

Besonders erwähnenswert waren der Seniorennachmittag mit Christoph Heintz von der Fahrschule „Fit for Drive“ , das Kinderferienprogramm, über das die dafür Verantwortliche Tina Mergl einen detaillierten Einblick in ihrem Bericht gab, die Errichtung der Mountainbike-Bahn am Wassertretbecken, an deren Planung besonders Christoph Mergl beteiligt war und das Mitwirken am Werbacher Weihnachtsmarkt, der trotz des schlechten Wetters sehr gut besucht war. Diese Ausführungen machen deutlich, dass der Verein aktiv am geselligen Leben in der Gemeinde mitwirkt und nicht nur Verantwortung in motorsportlichen und verkehrserziehenden Bereichen übernimmt.

Bei der Totenehrung gedachten die Versammelten in einer Schweigeminute den verstorbenen langjährigen Vereins- und Ehrenmitgliedern Rosi Stolzeberger, Heinz Betzwieser, Otto Liebler, Horst Wiltschek und Karl Ponzer.

Dem Kassenbericht von Matthias Geiger war zu entnehmen, dass der MSC eine gute finanzielle Ausstattung hat. Dem Kassenwart wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. So stand der Entlastung des Vorstands nichts mehr im Wege, und diese wurde von den Mitgliedern einstimmig erteilt.

Einer der Höhepunkte waren zahlreiche Ehrungen langjähriger Mitglieder, von denen aber nicht alle anwesend sein konnten.

Bei den Neuwahlen wurden in den Vorstand gewählt: drei gleichberechtigte Vorsitzende: Roland Kraft, Marco Sauer und Axel Brümmer (für Bernhard Spengler), Michaela Klebes (Schriftführerin), Gloria Kraft (für Matthias Geiger) Kassenwart, Christoph Mergl (Sportleiter), Jochen Schalamon (Technischer Leiter), Jörg Hilsdorf (für Heike Behringer) (Beisitzerin), Thomas Breinbauer (für Rita Rudolf) sowie Klaus Spinner und Christian Herold (für Sabine Kraft) Kassenprüfer. Marco Sauer überreichte den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern ein Präsent für ihre langjährige Tätigkeit und bedankte sich für die Treue. msc

