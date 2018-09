Verband „das soziale Gewissen Deutschlands“

Wenkheim/Werbachhausen.Gut besucht war die Jahreshauptversammlung des VdK Wenkheim im Gemeindehaus in Werbachhausen. Außer den Mitgliedern durfte Vorsitzender Bernd Lippert auch Bürgermeister Ottmar Dürr und die Ortsvorsteher von Werbachhausen und Wenkheim, Harald Kranz und Emil Baunach, begrüßen.

Im Anschluss wurde die für den erkrankten Revisor Wendelin Müller kommissarisch ernannte Heidi Uher von der Versammlung bestätigt und ist somit bis zu den nächsten Wahlen mit Alfred Dürr offiziell bestellte Revisorin.

Im Bericht des Vorsitzenden listete Bernd Lippert die Aktivitäten des Vorstands auf. Außer den Sitzungen nahm er an der Kreisverbandskonferenz in Edelfingen und an den Gesundheitstagen in Grünsfeld teil. An den Arbeitstreffen des Kreisverbands in Tauberbischofsheim nahm ebenfalls ein Vertreter teil. 2017 hatte der Ortsverband einen Ausflug in den Wildpark Bad Mergentheim unternommen und 2018 zur Burg Guttenberg.

Der Kassenbericht für 2017 wurde von Monika Lippert vorgetragen. Das Jahr schloss mit einem beachtlichen Minus, so dass auf die Rücklagen zugegriffen werden musste. Die Kontoführung durch Lippert war einwandfrei.

Und so empfahl Heidi Uher, die mit Alfred Dürr die Kasse geprüft hatte, der Versammlung die Entlastung des Vorstands.

Zum Zustandekommen der Ausgaben gab Bernd Lippert noch einige Erklärungen ab. Nachdem der Verein jahrelang vor sich hingedümpelt hatte und bereits vor der Auflösung stand, wurde 2013 mit Gotthold Knodel ein Neuanfang gewagt und um neue Mitglieder zu gewinnen, wurde verstärkt auf Geselligkeit und Förderung der Gemeinschaft gesetzt.

Um diese Ziele zu erreichen, wurden die Kosten für Veranstaltungen wie Jahresabschlussfeier und Jahresausflug komplett bzw. zu einem Großteil vom Verein übernommen. Der Vorstand schlug deshalb vor diese Kosten künftig stärker auf die Mitglieder und die Teilnehmer umzulegen.

Entlastung beantragt

Die Entlastung des Vorstands beantragte Bürgermeister Ottmar Dürr, die Versammlung erteilte diese einstimmig. In seinem Grußwort merkte Dürr an, dass sich der Verein diese Ausgaben nicht weiter leisten könne. Die Vorschläge des Vorstands gingen da für ihn in die richtige Richtung. Weiter ging Dürr auf die Historie des VdK ein, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag begeht. Gegründet 1948 als Interessenvertretung der Kriegsopfer, Witwen, Waisen und Kriegsversehrten, entwickelte er sich zum größten Sozialverband Deutschlands und öffnete sich 1994 für alle Bürger und leistet gerade heute mit Rechtsberatung und bei der Inklusion von Behinderten einen hervorragenden Dienst. Man könne den VdK als „das soziale Gewissen Deutschlands“ bezeichnen, so Ottmar Dürr.

Bei den Ehrungen überreichte Bernd Lippert Herta und Emil Hahner für zehnjährige Mitgliedschaft das silberne Treueabzeichen und eine Urkunde des VdK zusammen mit einem Präsent.

Auf die Geschichte des Wenkheimer Ortsverbands ging Bernd Lippert noch ausführlich ein. Da es aus den Anfängen keine Aufzeichnungen gibt, war Lippert auf die Befragung der älteren Mitglieder und Wenkheimer Bürger angewiesen. Seine Recherchen hatten ergeben, dass die Gründung wohl 1948 stattfand, es fehlt aber der Beweis. Vorsitzender war Wilhelm Meyer bis 1956, ihm folgte Alfred Behringer bis 1998. Von 1998 bis 2003 führte Anneliese Wörner den Verein kommissarisch. 2003 erfolgte die Fusion mit Werbachhausen, wo der Ortsverband auf neun Mitglieder geschrumpft war. Damit zählte dann der VdK Wenkheim wieder 41 Mitglieder und Anneliese Wörner wurde zur Vorsitzenden gewählt. 2010 legte sie ihr Amt nieder und die Auflösung bzw. die Eingliederung in einen benachbarten Ortsverband wurde beschlossen, aber nicht durchgeführt.

Im Mai 2013 wurde auf Initiative des Kreisvorsitzenden Kurt Weiland eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, die aber nicht zur Wahl eines Vorstands führte und so beschloss man, den Wenkheimer Ortsverband dem Ortsverband Gerchsheim zu zuschlagen. Auch das wurde nie durchgeführt und im September 2013 wurde dann auf einer von der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Lilo Jaksch geleiteten außerordentlichen Generalversammlung ein neuer Vorstand mit Gotthold Knodel an der Spitze etabliert.

Er übte das Amt lediglich zwei Jahre lang aus, seit 2015 leitet Bernd Lippert den VdK Wenkheim. Der Ortsverband hat aktuell 73 Mitglieder. wbp

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018