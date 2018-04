Verbesserung der Wohnqualität

Anzeige

Niklashausen. Mit einem Spatenstich wurde am Dienstagnachmittag der offizielle Beginn für den Ausbau der Hans-Schmidt-, der Dr.-Kern- und Teile der Bergsstraße gegeben. Bürgermeister Ottmar Dürr freute sich über den Start der Maßnahme, die nach Abschluss erheblich zur weiteren Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität beitragen werde.

Förderung durch das Land

Auch wenn die Bauarbeiten in Niklashausen bereits begonnen haben, wollte man mit dem Spatenstich ein deutliches Zeichen für die größte Einzelmaßnahme mit einem Volumen von 1,5 Millionen Euro (inklusive der Planungskosten) im Haushaltsjahr 2018 setzen. Wie Bürgermeister Dürr betonte, freue man sich über Fördergelder des Landes in Höhe von rund 700 000 Euro. Im Zuge der Straßenausbauarbeiten, die rund 340 Meter Gesamtstrecke umfassen, werden die Abwasserentsorgung und die Wasserversorgung erneuert. Mit dem Bau der zwei Ringschlüsse erfolge eine absolute Verbesserung der Druckverhältnisse. Gleichzeitig gehöre damit das „braune Wasser“, verursacht durch Ablagerungen von Eisen und Mangan, der Vergangenheit an, so der Bürgermeister. Im Hinblick auf die Stromversorgung erfolge im Zuge der Bauarbeiten auch die Erdverkabelung, das heißt, die Dachständer könnten in Zukunft abgebaut werden, erklärte Dürr. Zudem werden Leerrohre für die Glasfaserversorgung verlegt.

Für die Beleuchtung werden 13 neue LED-Lampen angebracht. Bis Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Bürgermeister Dürr wünschte zum Schluss vor allem einen unfallfreien Bauverlauf.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.04.2018