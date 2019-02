Versteigerung von Flächenlosen

Werbach/Wenkheim.Im Gemeindewald Werbach werden in Wenkheim, Distrikt Helleidenrain, vier Flächenlose (Radweg) und in Werbach, Distrikt Höhberg, sechs bis acht Flächenlose (Breite Weg) versteigert. Die Versteigerung findet am Freitag, 8. März, statt. Treffpunkt für die Lose in Wenkheim ist um 15.30 Uhr in Wenkheim am Radweg/Brücke bei der Neumühle und für die Lose in Werbach um 16 Uhr in Werbachhausen am Dorfgemeinschaftshaus.

Des Weiteren werden im Gemeindewald Werbach in Gamburg, Distrikt Bauernwald, zehn bis zwölf Flächenlose versteigert. Die Versteigerung findet am Samstag, 9. März, statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr in Gamburg an der Tauberbrücke. Die Flächenlose sind im Bauernwald am Waldeingang Richtung Bauernwaldhütte und im Heiligen Schlag in Richtung Höhefeld.

Vorab-Informationen

Die Lose sind jeweils voraussichtlich ab 1. März im Gelände markiert.

Lagepläne können per E-Mail an martin.sauer@main-tauberkreis.de angefordert werden. Die Flächenlose können nur gegen Barzahlung und einen Nachweis über die Teilnahme an einem Motorsägenlehrgang erworben werden. Für Rückfragen steht das Forstrevier Werbach, Revierleiter Martin Sauer, Telefon 06283/226223, Telefon 0175/1835280, zur Verfügung.

