Viel los bei „verkleinerter“ Burgweihnacht

Gamburg.Reger Besucherandrang herrschte am Wochenende bei der Burgweihnacht auf der Gamburg. Weder die Querelen im Vorfeld der Veranstaltung (wir berichteten) noch das nasskalte Wetter mit Temperaturen um den Gefrierpunkt hielten die zahlreichen Besucher von einem Bummel auf dem Weihnachtsmarkt ab. Dieser fiel nach den Unstimmigkeiten zwischen Burgbesitzer und dem bisherigen Veranstalter, dem Gamburger Heimat- und Faschingsverein, mit sechs Ständen in diesem Jahr etwas übersichtlicher aus als in den Vorjahren. Neben Glühwein und Bratwürsten gab es zum Aufwärmen auch Kaffee und Kuchen im Kaminzimmer der weihnachtlich geschmückten Burg. Wer noch Weihnachtsdeko oder was Genähtes zum Warmhalten suchte, wurde bei der Burgweihnacht ebenfalls fündig. ses/Bild: Sebastian Schwarz

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018