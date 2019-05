Viel Platz auch für junge Familien

Das war ein großer Tag für den Welzbachtalort, betonten die Vertreter aus der Kommunalpolitik, Planung und Bauausführung beim Spatenstich für das Neubaugebiet „Innere Aub“ in Wenkheim.

Werbach. Bürgermeister Ottmar Dürr wies darauf hin, dass hier gleich zwei außerordentlich wichtige Maßnahmen in Angriff genommen werden: Neben der Schaffung von neun Bauplätzen mit Größen von 650 bis 900 Quadratmetern sowie kompletter Erschließung und Anschluss an das örtliche Straßennetz erfolgt auch die Generalsanierung des Aubwegs. Dabei werden die Abwasserleitungen, die Trinkwasserleitung und damit verbunden die Straßenoberfläche erneuert. Die Kosten für das Projekt sind mit einer Million Euro veranschlagt worden. Dafür zahlt das Land Baden-Württemberg 482 000 Euro Zuschüsse, was Bürgermeister Dürr mit einem großen Dank in Richtung Stuttgart honorierte.

Die Erschließung des neuen Baugebiets schlägt mit rund 400 000 Euro zu Buche. Dürrs Dank ging auch an das Planungsbüro Walter und Partner und den Gemeinderat. Beide arbeiteten im Vorfeld sehr gut zusammen. Michael Boller, von der gleichnamigen Firma dankte für die Auftragserteilung und hoffte auf eine reibungslose Bauabwicklung.

Ortsvorsteher Emil Baunach brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass wieder junge Familien in Wenkheim bauen können und somit der demografischen Entwicklung entgegengewirkt werden könne.

Beide Kommunalpolitiker wiesen auch darauf hin, dass der Grunderwerb reibungslos verlaufen sei, und schon zahlreiche Anfragen für eine baldige Bebauung vorliegen. rei

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019