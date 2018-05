Viele Glückwünsche zu ihrem Ehrentag

Anzeige

Neubrunn.Bei relativ guter Gesundheit feierte in Neubrunn Maria Schmid ihren 90. Geburtstag.

Zu diesem besonderen Ereignis gratulierten ihr die beiden Söhne, die Schwiegertochter, die zwei Enkel sowie Freunde und Bekannte. In die Schar der Gratulanten reihten sich auch Pfarrer Stefan Vuletic, der die Glück- und Segenswünsche der Pfarrgemeinde überbrachte, sowie der zweite Bürgermeister Peter Klingler, der im Namen der Gemeinde gratulierte, ein.

Die Jubilarin wurde am 25. Mai 1928 als eines von sieben Kindern der Familie Endres in Helmstadt geboren. Mit ihrer Familie zog sie 1968 nach Neubrunn in das Eigenheim in der Steilersgasse. Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder hervor.