Viele sind zum „Koch“ gegangen

Böttigheim.„Lass’ uns zum ,Koch’ gehen“, heißt es seit vielen Jahren in Böttigheim, wenn die Familie zum Essen auf den „Berghof“ ging. Dabei heißt der „Koch“ eigentlich Norbert Seidenspinner und ist für seine Küche weit über Böttigheim bekannt. Für seine gefüllten Hähnchen kommen die Menschen von weit her.

Nun feierte der Gastronom und Hotelier seinen 80. Geburtstag. Den Spitznamen „Koch“ hat er von seinem Vater übernommen, der ebenfalls schon eine Gastwirtschaft in Böttigheim besaß. Koch war einfach der alte Hausname der Familie Seidenspinner, aus einer Zeit, als es noch keine Straßennamen gab und jede Familie durch einen Hausnamen zugeordnet wurde.

„Meine Lehrzeit“, erinnert sich der Jubilar, „war ein Jahr in einer Metzgerei in Hochhausen und ein Jahr in einem Restaurant in Stuttgart.“ Danach war er nach Meinung seines Vaters fit genug für das harte Geschäft eines Wirtes. Als dieser plötzlich 1962 starb, musste der Sohn den ganzen Betrieb übernehmen. Zusammen mit seiner Frau Linde schuf Norbert Seidenspinner ein ganzes Ausflugsrefugium, das noch heute weit in die Landschaft strahlt. Die Gastwirtschaft wurde zu einem Hotel erweitert, eine Sonnenterrasse angelegt und als besonderes Bonbon auch ein Weinberg oberhalb des Berghofes. Auf rund einem Hektar Fläche wird der hauseigene Wein angebaut, und bis heute hat die Menge immer gereicht für die Gäste.

Die waren immer im Mittelpunkt von Norbert Seidenspinner. Und trotzdem gönnte sich die Familie immer wieder eine längere Auszeit, um die Energie zu tanken, die man im Gastronomiegewerbe benötigt.

Seit über 30 Jahren fahren Seidenspinners nach Namibia zu Freunden zur Erholung. Hier kann der passionierte Jäger auch seiner Leidenschaft nachgehen, schließlich ist er in Besitz eines Großwildjagdscheins. Noch heute nimmt er regelmäßig an Treib- und Drückjagden rund um Böttigheim teil, auch wenn die letzten Jahre für ihn immer schwerer wurden. Einige Operationen haben ihre Nachwirkungen, doch an seinem Geburtstag ist Norbert Seidenspinner fit wie eh und je. Von der großen Geburtstagsfeier wusste er nichts. Die hatten seine Frau und Tochter Silke heimlich organisiert und die Familie und Freunde aufgerufen, die den Jubilar hochleben ließen. Der fühlte sich sichtlich wohl, auch als der zweite Bürgermeister Peter Klingler und Pfarrer Stefan Vuletic zum Gratulieren vorbeikamen.

Es wurde viel gelacht an diesem Tag, auch mit den langjährigen Freunden aus Innsbruck. Die Freundschaft besteht seit 1962 und ist noch frisch wie am ersten Tag. Der Jubilar genoss den Tag, ein volles Haus ist dem Gastronomen neben der Familie eben das Wichtigste. mae

