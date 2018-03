Anzeige

Werbach.Im Alter von 71 Jahren ist Peter Kagerbauer in Werbach gestorben.

Der Verstorbene hat sich vielfach engagiert – in seiner Heimatgemeinde, aber auch darüber hinaus. Wer sich im Kreis mit dem Thema Fußball beschäftigt, ist kaum an Peter Kagerbauer vorbeigekommen, denn lange Jahre übte er im Fußballkreis Tauberbischofsheim den Posten des Staffelleiters aus. Zudem war er als Werbacher Gemeinderat aktiv, ebenso im Gesangverein, bei den Anglern und in den Faschingsvereinen.

Der gebürtige Wertheimer wurde am 24. April 1946 geboren und arbeitete 40 Jahre bei der Firma Brand in der Main-Tauber-Stadt. Kagerbauer war auch in Wertheim in Vereinen und Verbänden stark engagiert.