Vier Autos gerammt und weggefahren

Werbach.Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Mittwoch eine Unfallflucht mit fünf beteiligten Fahrzeugen recht schnell aufklären. Der Zeuge beobachtete, wie ein zunächst Unbekannter am Nachmittag mit seinem BMW auf einem Wiesenparkplatz beim Wehr in Werbach rückwärts ausparkte und dabei mit seinem Wagen gegen drei andere Pkw stieß. Als er wegfuhr und dann wenden wollte, prallte sein BMW auch noch gegen einen vierten geparkten Wagen. Der entstandene Sachschaden an allen fünf Fahrzeugen dürfte bei knapp 8000 Euro liegen. Als der BMW-Fahrer einfach wegfuhr, wurde er von einem weiteren Zeugen erkannt, der ihn telefonisch zur Rückkehr aufforderte. Der 20-Jährige kam kurze Zeit später zur Unfallstelle zurück. Die Zusammenstöße habe er nicht bemerkt. Trotzdem wird gegen ihn eine Anzeige wegen Unfallflucht vorgelegt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.06.2019