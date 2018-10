Vodafon plant Hochfrequenzanlage

Neubrunn.Förster Timo Renz von der Forstbetriebsgemeinschaft gab in der jüngsten Sitzung des Neubrunner Gemeinderats einen Rückblick auf den Hieb von 2018. Zudem legte er den Jahresbetriebsplan 2019 für die Forstbetriebsarbeiten im Gemeindewald Neubrunn und Böttigheim vor.

Renz erklärte zudem, in welchen Flurstücken wie viel Fläche und Festmeter für Endnutzung, Altdurchforstung, Jungdurchforstung und Jungpflege vorgesehen sind. Außerdem legte er dar, für welche Flächen noch Instandsetzungskosten eingeplant werden müssen.

Der Gemeinderat beschloss den in der Sitzung vorgelegten Jahresbetriebsplan.

Bebauungsplan „Kirchenberg“

Der Bürgermeister trug dem Gremium die eingegangenen Anregungen und Bedenken aus der erneuten Behördenbeteiligung und der öffentlichen Auslegung für den abgeänderten Bebauungsplan „Kirchenberg“ vor. Außerdem erläuterte er die jeweiligen Abwägungsvorschläge.

Das Gremium stimmte den einzelnen Punkten zu. Daraufhin beschlossen die Gemeinderäte den Satzungsbeschluss und beauftragt die Verwaltung der Marktgemeinde mit der ortsüblichen Bekanntmachung.

Barrierefreie Bushaltestellen

Der Gemeinderat beauftragte das Planungsbüro BRS aus Marktheidenfeld mit den Leistungsphasen eins bis vier für die Planung zweier barrierefreier Bushaltestellen im Bereich des Rathauses Neubrunn.

Für den von den Bürgern gewünschten späteren Anschluss der Stichstraße und das sinnvolle Verlegen der Trasse für Wasserleitung und Kanal des neuen Baugebietes Kirchenberg an die Tulpenstraße ist die Ausweisung eines neuen Bebauungsplanes unterhalb des jetzt bereits laufenden Bebauungsplanes sinnvoll.

Mit der Entwicklung des Bebauungsplans „Kirchenberg II“ wird das Ingenieurbüro Stubenrauch aus Königsberg beauftragt.

Zur Sanierung und den Lageranbau an die Frankenlandhalle in Böttigheim ist eine Brandschutzprüfung vorgeschrieben. Der Gemeindeverwaltung liegen drei Angebote vor. Der Marktgemeinderat vergab den Auftrag an das Büro Vonhof und Gatzmaga aus Würzburg.

Der Bürgermeister informierte den Gemeinderat darüber, dass in Neubrunn die Errichtung einer Hochfrequenzanlage geplant sei. Vodafone möchte eine neue Mobilfunksendeanlage errichten und damit die Telekommunikationsinfrastruktur in Neubrunn zu verbessern. Das Gemeindegremium beschloss, dass der Markt Neubrunn über das weitere Vorgehen zu informieren sei und die bereits bestehenden Masten am Allersberg und der Digitalfunkmast des Freistaates Bayern bei der Planung berücksichtigt werden sollten.

Der Schultes gab zudem bekannt, dass seit 1. Oktober Gertrud Huhler in Rente und Walter Müller im Ruhestand seien. Weiterhin lägen die Auswertungen für die Verkehrsüberwachungen immer zwei bis drei Monate versetzt vor.

Zu schnell unterwegs

Für August sei ihm telefonisch mitgeteilt worden, dass bei den Messungen Böttigheim, Neubrunner Weg, 17 Durchfahrten mit neun Überschreitungen, in Neubrunn, Schulbrunnenstraße, 34 Durchfahrten mit 15 Überschreitungen und in Neubrunn, Ringstraße, 64 Durchfahrten mit zwei Überschreitungen gemessen worden sei. Auch im September fanden drei Messungen statt. Und zu guter Letzt ließ er wissen, dass ab Januar 2019 das elektronische Rechnungs-Gesetz anzuwenden sei. Dann seien alle Rechnungen elektronisch zu bearbeiten. Dieses Programm zur Umsetzung des Gesetzes koste einmalig rund 3000 Euro und jährlich etwa 1800 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.10.2018